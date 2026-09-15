La EHIB amplía su oferta formativa con un nuevo grado medio de Servicios de Restauración

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) ofrece una amplia y diversa oferta formativa diseñada para responder a las necesidades del sector y proporcionar una preparación de excelencia a los futuros profesionales de la hostelería. Esta oferta se estructura en tres grandes áreas: alojamiento, alimentos y bebidas, y dirección hotelera. Como novedad, este curso se incorpora el ciclo formativo de grado medio técnico en servicios de restauración.

Área de dirección: grado en Dirección Hotelera

Estudios universitarios de cuatro años de duración que incluyen prácticas externas tanto a nivel nacional como internacional. El programa ofrece una sólida formación en gestión hotelera, con un alto nivel de preparación en lengua inglesa y alemana. Además, el alumnado cuenta con un plan de acción tutorial que le acompaña a lo largo de toda su trayectoria académica.

El ciclo Técnico en Servicios de Restauración forma en la preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas. / EHIB

Salidas profesionales: director/a, subdirector/a o coordinador/a de departamento en empresas de alojamiento. Consultor/a en empresas del sector hotelero, de alojamiento y restauración. Director/a o subdirector/a en empresas de alojamiento no vacacional. Dirección o gerencia en empresas de restauración y oferta complementaria. Investigación y docencia en el ámbito de la hostelería, el alojamiento y la restauración.

Área de alimentos y bebidas

¡NUEVO! Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Servicios de Restauración

Este ciclo forma en la preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como en la atención al cliente en el ámbito de la restauración. Se garantiza el cumplimiento de los protocolos de calidad establecidos y la aplicación de las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Salidas profesionales: Camarero/a de bar, cafetería o restaurante, jefe/a de rango, empleado/a de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas, barman y ayudante de Sumiller.

Manu Mielniezuk

Ciclo formativo de FP de grado medio - Técnico en Cocina y Gastronomía

Estudio de dos años de duración en el que el alumnado adquirirá las competencias básicas necesarias para desempeñar las tareas propias de una cocina o de un establecimiento de restauración.

Este programa formativo capacita al estudiante para elaborar preparaciones culinarias, realizar procesos de preelaboración y regeneración de las distintas materias primas, y preparar la decoración y presentación final de los platos, entre otras habilidades fundamentales para el entorno profesional.

El Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos capacita para el desempeño de funciones de responsabilidad en distintos departamentos.s / EHIB

Área de Alojamiento

Ciclo Formativo de FP de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

Este ciclo formativo tiene como objetivo ofrecer una formación integral y especializada en la gestión de alojamientos turísticos. Prepara al alumnado para desempeñar funciones de responsabilidad en distintos departamentos del establecimiento, con salidas profesionales como: jefe/a de recepción, jefe/a de reservas, gobernante/a, organizador/a de eventos, coordinador/a de calidad, personal de atención al cliente.

Además de todos los cursos descritos la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears imparte cursos de especialización:

Especialista en Alta Cocina

Esta formación está dirigida a estudiantes y profesionales del ámbito culinario que deseen perfeccionar sus habilidades, especialmente en decoración gastronómica y gestión de bufés y cartas de restaurante. Entre las salidas profesionales se incluyen: jefe/a de cocina, chef ejecutivo/a, coordinador/a de cocina, consultor/a en industria alimentaria, consultor/a en innovación y creación culinaria, y coordinador/a de F&B para congresos y convenciones.

Las prácticas formativas tienen un papel fundamental en la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. / EHIB

Curso de Sumiller

En este curso el alumnado adquiere los conocimientos fundamentales sobre el mundo del vino: desde la cata, el maridaje y los métodos de elaboración, hasta las técnicas de venta y el servicio al cliente.

A lo largo del curso se proporcionan las herramientas necesarias para garantizar una atención de calidad en entornos profesionales.

Curso de Viticultura y Vinificación

Curso de Viticultura y Vinificación, dirigidos a aquellas personas interesadas en la producción de la vid y en el proceso de elaboración del vino, ofreciendo una formación completa y especializada en este ámbito.

Grados de FP, alta empleabilidad

Hace ya algunos años que la EHIB incorporó la Formación Profesional (FP) a su oferta educativa, apostando firmemente por esta vía formativa que destaca por su elevada empleabilidad y por ofrecer titulaciones oficiales con posibilidades de movilidad y experiencia profesional en el ámbito europeo.

La FP constituye una alternativa más breve y práctica a la formación universitaria, ya que permite al alumnado adquirir las competencias necesarias para incorporarse de forma ágil al mercado laboral. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de continuar y ampliar su formación posteriormente, facilitando así diferentes itinerarios académicos y profesionales en función de sus intereses y objetivos.

El profesor Xisco Jordà supervisa el trabajo de un alumno. / Manu Mielniezuk

Formación práctica, uno de los puntales de la EHIB

Las prácticas formativas desempeñan un papel fundamental en todos los estudios impartidos en la EHIB, ya que permiten al alumnado complementar su formación académica con una experiencia profesional real. Estas prácticas pueden realizarse tanto en el ámbito insular como en otras regiones de España e, incluso, en el extranjero. Su duración varía en función del tipo de estudio, con programas que contemplan entre 150 y 600 horas de prácticas.

Esta inmersión en empresas reales permite afrontar situaciones propias del día a día del sector, desarrollar competencias y habilidades profesionales, conocer de primera mano la realidad laboral y crear una red de contactos que, en muchos casos, puede abrir la puerta a futuras oportunidades de empleo.