Un error del Consell de Mallorca deja a 4.000 alumnos sin un programa de salud mental

Más de 4.000 estudiantes de Formación Profesional de Mallorca se quedarán este curso sin los talleres de bienestar emocional y prevención de problemas de salud mental que recibieron el año pasado. La Federació de Salut Mental de Mallorca denuncia que el Consell ha cancelado el programa ‘Flip Up’ por un error en su tramitación administrativa, pese a que la institución había anunciado públicamente en junio que tendría continuidad durante el curso 2026-2027.

El proyecto se estrenó el curso pasado y llegó a 4.007 alumnos de entre 14 y 17 años de 30 centros educativos de Mallorca, en los que se impartieron un total de 424 talleres. Las sesiones estaban pensadas para enseñar a los adolescentes a reconocer y gestionar sus emociones, abordar situaciones de estrés y ansiedad, romper el estigma alrededor de los problemas de salud mental y, especialmente, saber dónde pedir ayuda cuando algo no va bien.

Para la Federación, uno de los resultados más significativos de aquel primer año fue precisamente este último. Un total de 213 jóvenes dieron el paso de pedir ayuda profesional o asesoramiento emocional después de participar en los talleres, bien al profesorado, a los equipos de orientación o a otros profesionales de los centros.

El programa también recibió buenas valoraciones. Los estudiantes lo puntuaron con un 4,2 sobre 5 y los profesores, con un 4,6. Según la Federación, los centros detectaron además mejoras en la expresión de las emociones, la cohesión de los grupos y el clima en las aulas, así como la creación de espacios en los que los adolescentes podían hablar con mayor facilidad de aquello que les preocupaba.

Por eso la continuidad parecía asegurada, y además, el pasado mes de junio, el Consell de Mallorca y 3 Salut Mental anunciaron que ‘Flip Up’ volvería a desarrollarse durante este curso. Sin embargo, coincidiendo con el comienzo de las clases, la institución insular ha comunicado a la entidad que el programa no puede continuar porque su tramitación "no se hizo en tiempo y forma", según denuncia la Federación.

3 Salut Mental asegura que ha planteado desde entonces diferentes alternativas administrativas para intentar salvar el proyecto y poder retomarlo durante este mismo curso, pero ninguna de las opciones ha prosperado. La Federación reclama ahora al Consell que encuentre "con urgencia" una fórmula legal que permita recuperar los talleres y sostiene que los problemas burocráticos de la Administración no deberían terminar repercutiendo en los alumnos, sus familias y los centros.

La Federació de Salut Mental de Mallorca es una alianza formada por seis organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en este ámbito en la isla: Gira-Sol, Estel de Llevant, Grec, Deixalles, Es Garrover y Fundació Tutelar Demà. Las entidades trabajan conjuntamente en el acompañamiento de personas con trastornos de salud mental y en la defensa de sus derechos.

Además, la cancelación de ‘Flip Up’ tendrá consecuencias laborales. Según la Federación, los trabajadores de 3 Salut Mental vinculados al programa perderán sus empleos. La organización advierte de que la interrupción supone también deshacer, al menos temporalmente, el equipo formado durante el último curso y perder parte del conocimiento y de los vínculos que sus profesionales habían establecido ya con los 30 centros educativos.

La Federación considera especialmente preocupante que el programa se interrumpa después de solo un curso y tras los resultados obtenidos entre los adolescentes. Por ello, pide al Consell que resuelva el problema administrativo y permita que ‘Flip Up’ pueda volver a las aulas antes de que termine el curso 2026-2027.