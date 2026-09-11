El temporal destroza en quince minutos la finca de un 'pagès' en Mallorca: "Es una bomba"

Animales muertos, naves arrasadas, árboles arrancados y muchos más destrozos que todavía son imposibles de cuantificar. Quince minutos bastaron. La peor cara del temporal que ha azotado Mallorca se encuentra en una finca de Son Sardina en la que Antoni Feliu Pou (58 años, Sant Jordi) lleva alrededor de tres décadas cultivando la tierra y criando ganado.

Sin electricidad ni agua

Apenas un kilómetro separa la explotación del campus de la UIB, otro de los puntos más castigados por el fenómeno. Pero aquí no hay placas solares arrancadas de un aparcamiento ni clases que puedan continuar con normalidad. Aquí han muerto dos cerdas y tres 'someres', un tractor ha quedado destrozado, varias construcciones han sido arrasadas y almendros, algarrobos e higueras han sido arrancados o partidos por el viento. Tampoco tienen electricidad ni agua.

Ayudas urgentes

La situación es desoladora para una de las partes menos cuidadas —y demasiadas veces olvidada— de la economía de Mallorca. "Los pageses tenemos que estar al mismo nivel que cualquier otro trabajador. Necesitamos que las ayudas de la Conselleria de Agricultura lleguen pronto", reclama Feliu mientras recorre una finca que este miércoles era su lugar de trabajo y que ahora apenas reconoce.

Todo pasó en quince minutos

Todo ocurrió en apenas un cuarto de hora. Y dentro de la desgracia hubo incluso una pequeña dosis de fortuna. A las 14.15 horas, Antoni salió de una de las naves que utilizaban como taller y se marchó a comer. Poco después, la construcción quedó arrasada. "Es como si hubiera caído una bomba", resume. Él está convencido de que por allí pasó un 'cap de fibló': "Vino desde el Port des Canonge y por donde pasaba, arrasaba".

Treinta años en Son Sardina

Feliu es el amo de la finca desde hace unos 30 años, aunque la propiedad no es suya. La trabaja mediante un sistema de 'agatge', por el que parte del arrendamiento se paga en especie. Allí trabaja junto a sus tres hijas, su madre y otros dos empleados. Ahora, además de pensar cómo recuperar la producción, tiene por delante algo tan elemental como retirar los restos de las construcciones. Ni siquiera eso puede hacerlo por sus propios medios. "No podemos quitar todo esto. Cuesta miles de euros y tiene que venir una empresa", explica. También esperan una respuesta de la propiedad.

Cuanto más avanza la visita, más crece la dimensión de los destrozos. Hay techos arrancados, árboles partidos, construcciones enteras por el suelo y animales muertos. Cada pocos metros aparece algo nuevo. "Menos mal que las vacas estaban fuera", dice Feliu casi en voz baja. Quince minutos de viento han sido suficientes para echar por tierra años de trabajo en esta explotación agrícola y ganadera.

Entre tanto destrozo, Feliu todavía encuentra algo que enseñar con orgullo. Recoge varios gínjols, grandes y carnosos, que han sobrevivido al temporal. En una zona de Palma donde cada vez queda menos terreno agrícola, la finca sigue produciendo. Alrededor hay árboles arrancados, hierros y construcciones destrozadas; él sigue mirando lo que queda en pie.

Reconstruir tras el temporal

Ahora llega la parte menos fotogénica del temporal. Toca reconstruir, retirar decenas de kilos de restos, recuperar árboles y maquinaria y volver a poner a pleno funcionamiento una explotación que sigue sin corriente eléctrica ni agua. Toca saber también quién pagará la factura. Feliu espera que esta vez la pagesia no quede para el final cuando llegue el momento de repartir las ayudas, ni de que tarden en llegar porque se necesitan ahora.

¿Qué vais a hacer a partir de ahora? Antoni mira alrededor antes de responder. "Si lo supiera, te lo diría. Tenemos muchas preguntas en el aire. Me siento impotente. No sé por dónde empezar". Por eso vuelve una y otra vez a la misma petición: que la Conselleria de Agricultura actúe rápido. Después de treinta años trabajando esta tierra, ahora mismo ni siquiera sabe cuál debe ser el primer paso.