Piden 15 años de cárcel a un maltratador por rapar a su pareja y encadenarla a la cama en Mallorca

La fiscalía reclama una condena de 15 años de prisión a un maltratador por rapar la cabeza a su pareja para humillarla y encadenarla a la cama de la habitación en una casa de campo de Mallorca para que no escapara entre abril y mayo de 2025.

El hombre está acusado de un rosario de delitos: dos extorsiones, detención ilegal, maltrato habitual y quebrantamiento de medida cautelar, ya que un juzgado valenciano de violencia sobre la mujer dictó en abril de 2025 una orden de protección a favor de la perjudicada en la que se prohibía al sospechoso aproximarse y comunicarse con la víctima y, pese a ello, hizo caso omiso.

El encausado presuntamente agredía a su compañera sentimental de forma constante y por cualquier motivo. Le propinaba puñetazos, la golpeaba con cables e incluso con un cinturón. En una ocasión, le cortó en la pierna con un cuchillo, sin que ella acudiera al médico, según la versión de la fiscalía.

También la insultaba diciéndole “eres una puta, estás con otro hombre”. Los malos tratos tenían lugar primero en un domicilio en un municipio cercano a Valencia en el que convivían desde diciembre de 2024 hasta abril de 2025 y luego continuaron entre abril y mayo de 2025 en la vivienda de la madre del acusado, en una casa de campo en la isla, según el ministerio público.

Precisamente, la suegra de la víctima también figura encausada en el mismo procedimiento por extorsión y detención ilegal. El fiscal solicita para ella ocho años de cárcel, ya que supuestamente retuvo a la mujer en el inmueble y vigiló que no escapara.

Madre e hijo presuntamente obligaron a la perjudicada a malvender su vivienda de Valencia por 30.000 euros y su vehículo, con la ayuda de otras dos personas, una apoderada y un familiar. Estos dos últimos están acusados en concepto de cooperadores necesarios de un delito de extorsión, por el que se enfrentan a sendas peticiones de pena de la fiscalía de tres años de prisión.

Los cuatro sospechosos previsiblemente serán juzgados en próximas fechas en la Audiencia de Palma. El tribunal de la Sección Segunda será el encargado de celebrar la vista oral. Además de las condenas de cárcel que reclama el ministerio público, también pide una indemnización total de 21.000 euros por los daños morales que ha padecido la perjudicada.

Asimismo, el fiscal interesa que se declare la nulidad del contrato de compraventa de la vivienda y del vehículo.

Antecedentes penales

El principal encausado, un ciudadano español de 35 años, cuenta con antecedentes penales al haber sido condenado en 2025 en Palma por lesiones y maltrato en el ámbito familiar; en 2024 por quebrantamiento, también en Palma; y en 2023 en Inca por amenazas en el ámbito familiar.

Según el escrito de acusación de la fiscalía, el hombre maltrataba de forma habitual a su pareja primero en un domicilio en el que residían cerca de Valencia y luego en casa de la madre de él en Mallorca. Presuntamente empleaba una gran agresividad contra la mujer con puñetazos y golpes con cables o un cinturón.

A consecuencia de ello, un juzgado valenciano especializado en violencia de género acordó una orden de protección a favor de ella por la que prohibía al acusado acercarse y comunicarse con ella. Unos meses más tarde, otro juzgado de lo penal de Valencia le condenó por lesiones en el ámbito familiar.

Tras la resolución judicial y a sabiendas de su existencia, el sospechoso, a mediados de abril de 2025, convenció a su pareja para trasladar su residencia a la casa de campo de la madre de él, en Mallorca, donde presuntamente continuó maltratándola. El hombre incluso le quitó el teléfono móvil para impedir que ella se comunicara de forma habitual con sus parientes o amigos.

En una ocasión, la mujer intentó escapar del lugar, pero fue retenida por el acusado y su madre, que la interceptó. Tras esto, el maltratador le cortó el pelo para humillarla como represalia y le dijo “si te vas de aquí te vas calva”, según la versión del fiscal.

Desde entonces, el hombre empezó a encadenarla a la cama de la habitación para impedir que se marchara, dejando la longitud de cadena suficiente para ir al baño, lo cual realizó con la ayuda y consentimiento de la coacusada, que se quedaba en la casa vigilándola, todo ello desde finales de abril hasta mediados de mayo de 2025, según el ministerio público.

Finalmente, le exigieron como condición para desencadenarla que accediera a vender su vehículo y su vivienda. A finales de abril de 2025 vendió el automóvil a su suegra sin contraprestación alguna, pese a que la víctima lo había adquirido en diciembre de 2024 por 37.000 euros.

En mayo de 2025, la perjudicada otorgó un poder especial a una mujer a la que no conocía para que pudieran vender su casa a un sobrino de la apoderada por 30.000 euros.

Cuando el acusado estaba en Valencia para realizar la venta del inmueble, ella consiguió huir y se marchó a la península. Luego, en agosto de 2025 la mujer regresó a la isla, donde fue contactada e intimidada por el hombre. En esa ocasión, interpuso una denuncia y el sospechoso fue condenado por amenazas con quebrantamiento por un juzgado de Manacor.