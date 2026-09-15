La regularización de inmigrantes "sanea" la contratación ilegal en la construcción de Mallorca

La regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno central ha permitido «sanear la construcción mallorquina y reducir la contratación irregular», además de ayudar a las empresas ‘serias’ a completar sus plantillas, según afirman los portavoces de CCOO y de UGT en este sector, Miguel Pardo y Roberto Serrano respectivamente. El ejemplo más claro, añaden, es la fuerte rebaja de extranjeros que se ofrecían para trabajar ‘en negro’ en las obras y que se concentraban en puntos como el aparcamiento de un gran establecimiento del Camí Vell de Sineu, cerca de la parada de taxis de s’Arenal de Llucmajor o en Santa Maria, donde esperaban las furgonetas que debían de llevarles hasta esos lugares de trabajo.

Hace menos de un año ambas organizaciones sindicales denunciaron el auge que se estaba registrando en la contratación ilegal de inmigrantes en situación irregular, favorecida por la escasez de mano de obra que sufre la construcción de la isla y por la existencia de empresarios «explotadores».

Los representantes de ambos sindicatos apuntaban que estas situaciones eran menos habituales en las obras de las grandes poblaciones, como Inca, Manacor, y muy especialmente en Palma, debido a que la mayor visibilidad de las obras que se realizaban en estos puntos hacían que cualquier ilegalidad (también en materia de seguridad) fuera más fácilmente detectable por los servicios de inspección.

Los sindicatos aplauden el impacto de la regularización en las plantillas de la construcción / G. Bosch

Impacto «evidente»

Estas situaciones se han reducido de forma evidente, apunta Serrano, a lo que añade Pardo que este recorte de la contratación ilegal ha sido incluso más notable de lo que se esperaba, y todo ello gracias al citado proceso de regularización de extranjeros.

Desde UGT se subraya el efecto que todo ello tiene desde el momento en el que hay obras en las que la mayoría de los extranjeros son extracomunitarios, con casos en los que este porcentaje se sitúa en un 70%.

La patronal de constructores de las islas también detecta estos cambios. Según su directora general, Sandra Verger, «hemos notado un aumento considerable de empresas que nos solicitan la realización de la formación obligatoria de 20 horas en Prevención de Riesgos Laborales que imparte la asociación, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción en Balears, para trabajadores provenientes de la regularización extraordinaria.»

Eso la lleva a pronosticar que durante los «próximos meses es muy previsible que haya un aumento de contratación por parte de las empresas de nuestro sector, vinculado a la regularización extraordinaria».

Sandra Verguer, directora general de la asociación balear de constructores. / Constructores

«Evidentemente es una noticia positiva porque permitirá que estas personas que ya están aquí formen parte de manera legal del mercado laboral y puedan ser contratadas con todos sus derechos y deberes. Esto para un sector como la construcción, con un problema de falta de mano de obra, es muy importante y puede dar más estabilidad a las plantillas. Desde un primer momento dijimos que necesitábamos que esta gente estuviera formada. Por eso ofrecimos los servicios de la fundación laboral y de la propia asociación para que todas estas personas que quieran trabajar en el sector puedan recibir una formación reglada», añade.

Hay que recordar que no hace mucho la propia Verger reconocía que "la construcción balear sobrevive gracias a los inmigrantes. Sin ellos las obras no salen, esa es la realidad".

Peso de la inmigración

La importancia de esta regularización se refleja en los datos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que sitúa a Balears como la comunidad autónoma con la tasa de trabajadores extranjeros más alta de España, de un 26,3% del total durante el pasado mes de julio, seguida de Cataluña con un 19,8%, y en la que el aumento de afiliados no españoles se ha situado en un 11,9% frente alas mismas fechas de 2025, aunque en este último caso ese ritmo es inferior a la media estatal, de un 13,6%.

En concreto, el INSS cifra en 182.569 la cifra de afiliados extranjeros en Balears, de los que 101.145 son extracomunitarios, siendo estos últimos los más habituales en la construcción.