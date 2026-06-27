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Programas formativos de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears y sus correspondientes salidas profesionales

La oferta formativa de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears abarca un amplio abanico de propuestas, diseñadas para responder a las necesidades del sector y ofrecer una preparación de excelencia a los futuros profesionales de la hostelería.

La formación práctica ocupa un lugar destacado en los planes de estudio y se desarrolla tanto a través de prácticas internas, realizadas en las propias instalaciones de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, como mediante estancias formativas en empresas del sector.

La oferta formativa de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears abarca un amplio abanico de propuestas.

La oferta formativa de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears abarca un amplio abanico de propuestas. / EHIB

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Área de dirección: Grado en Dirección Hotelera

El Grado en Dirección Hotelera tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para la gestión y dirección de empresas del sector hotelero. Su finalidad es formar profesionales cualificados y preparados para asumir funciones de responsabilidad y liderazgo en empresas de alojamiento, restauración y otros ámbitos vinculados a la industria turística y hotelera.

El programa incluye prácticas nacionales e internacionales y una formación de alto nivel en idiomas especialmente inglés y alemán.

Salidas profesionales:

  • Empresas de alojamiento: como director/a, subdirector/a, o coordinador/a de departamentos como reservas o recepción.
  • Empresas de restauración y oferta complementaria: director/a, gerente, o asesor/a.
  • Consultoría: creación de empresas del sector hotelero.
  • Investigación y docencia en institutos y universidades especializadas en hotelería.

Matrícula

El proceso de preinscripción es necesario para acceder al primer curso del grado en Dirección Hotelera. Consulte fechas, requisitos y pasos a seguir en el siguiente enlace.

Área de Alojamiento: Ciclo formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

Duración: 2 cursos académicos

Este título tiene como objetivo ofrecer una formación integral y especializada en el ámbito del alojamiento turístico, preparando al alumnado para asumir responsabilidades en diferentes áreas del sector.

Salidas profesionales:

  • Jefe/a de recepción
  • Jefe/a de reservas
  • Gobernante/a
  • Organizador/a de eventos
  • Coordinador/a de calidad
  • Guest service, entre otras.

Matrícula

Para acceder al primer curso se debe seguir un proceso de preinscripción.

  • Primer plazo: del 9 al 26 de junio de 2026
  • Segundo plazo: del 13 al 19 de julio de 2026
  • Tercer plazo: del 25 al 28 de julio de 2026

La titulación mínima para acceder a Grados Medios es el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (con nota media), y si es estudiante extranjero resguardo de la homologación en trámite o resuelta.

Preinscripción

Para realizar la preinscripción debe acceder al siguiente enlace.

Cumplimentar los datos solicitados en el formulario, además debe adjuntar en formato pdf los documentos que se le indican.

  • Primera lista de admitidos: 29 de junio de 2026
  • Segunda lista: 20 de julio de 2026
  • Tercera lista: 29 de julio de 2026

Área de alimentos y bebidas: Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Cocina y Gastronomía

Duración: 2 cursos académicos

Formación de dos años orientada a proporcionar al alumnado las competencias esenciales para desarrollar funciones propias de una cocina profesional y de establecimientos de restauración, garantizando una preparación práctica y adaptada al sector gastronómico.

Salidas profesionales:

  • Cocinero/a
  • Jefa/e de partida
  • Empleada/o de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas
  • Empleada/o en empresas en el sector de la Hostelería y la restauración
  • Empleada/o en establecimientos de comidas preparadas
  • Empleada/o en empresas de distribución de productos alimenticios

¡NUEVO! Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Servicios de Restauración

Duración: 2 cursos académicos

Este ciclo forma en la preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como en la atención al cliente en el ámbito de la restauración. Se garantiza el cumplimiento de los protocolos de calidad establecidos y la aplicación de las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Salidas profesionales:

  • Camarero/a de bar, cafeteria o restaurante
  • Jefe/a de rango
  • Empleado/a de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas
  • Barman
  • Ayudante de Sumiller

Preinscripción y matrícula

Para acceder al primer curso se debe seguir un proceso de preinscripción.

  • Primer plazo: del 9 al 26 de junio de 2026
  • Segundo plazo: del 13 al 19 de julio de 2026
  • Tercer plazo: del 25 al 28 de julio de 2026

La titulación mínima para acceder a Grados Superiores es el título de Bachiller o equivalente (con nota media), y si es estudiante extranjero se necesita el resguardo de la homologación en trámite o resuelta.

Para realizar la preinscripción debe acceder al siguiente enlace.

Cumplimentar los datos solicitados en el formulario, además de adjuntar en pdf los documentos que se le indica.

  • Primera lista de admitidos: 29 de junio de 2026
  • Segunda lista: 20 de julio de 2026
  • Tercera lista: 29 de julio de 2026
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