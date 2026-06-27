Programas formativos de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears y sus correspondientes salidas profesionales
La oferta formativa de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears abarca un amplio abanico de propuestas, diseñadas para responder a las necesidades del sector y ofrecer una preparación de excelencia a los futuros profesionales de la hostelería.
La formación práctica ocupa un lugar destacado en los planes de estudio y se desarrolla tanto a través de prácticas internas, realizadas en las propias instalaciones de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, como mediante estancias formativas en empresas del sector.
Área de dirección: Grado en Dirección Hotelera
El Grado en Dirección Hotelera tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para la gestión y dirección de empresas del sector hotelero. Su finalidad es formar profesionales cualificados y preparados para asumir funciones de responsabilidad y liderazgo en empresas de alojamiento, restauración y otros ámbitos vinculados a la industria turística y hotelera.
El programa incluye prácticas nacionales e internacionales y una formación de alto nivel en idiomas especialmente inglés y alemán.
Salidas profesionales:
- Empresas de alojamiento: como director/a, subdirector/a, o coordinador/a de departamentos como reservas o recepción.
- Empresas de restauración y oferta complementaria: director/a, gerente, o asesor/a.
- Consultoría: creación de empresas del sector hotelero.
- Investigación y docencia en institutos y universidades especializadas en hotelería.
Matrícula
El proceso de preinscripción es necesario para acceder al primer curso del grado en Dirección Hotelera. Consulte fechas, requisitos y pasos a seguir en el siguiente enlace.
Área de Alojamiento: Ciclo formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
Duración: 2 cursos académicos
Este título tiene como objetivo ofrecer una formación integral y especializada en el ámbito del alojamiento turístico, preparando al alumnado para asumir responsabilidades en diferentes áreas del sector.
Salidas profesionales:
- Jefe/a de recepción
- Jefe/a de reservas
- Gobernante/a
- Organizador/a de eventos
- Coordinador/a de calidad
- Guest service, entre otras.
Matrícula
Para acceder al primer curso se debe seguir un proceso de preinscripción.
- Primer plazo: del 9 al 26 de junio de 2026
- Segundo plazo: del 13 al 19 de julio de 2026
- Tercer plazo: del 25 al 28 de julio de 2026
La titulación mínima para acceder a Grados Medios es el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (con nota media), y si es estudiante extranjero resguardo de la homologación en trámite o resuelta.
Preinscripción
Para realizar la preinscripción debe acceder al siguiente enlace.
Cumplimentar los datos solicitados en el formulario, además debe adjuntar en formato pdf los documentos que se le indican.
- Primera lista de admitidos: 29 de junio de 2026
- Segunda lista: 20 de julio de 2026
- Tercera lista: 29 de julio de 2026
Área de alimentos y bebidas: Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Cocina y Gastronomía
Duración: 2 cursos académicos
Formación de dos años orientada a proporcionar al alumnado las competencias esenciales para desarrollar funciones propias de una cocina profesional y de establecimientos de restauración, garantizando una preparación práctica y adaptada al sector gastronómico.
Salidas profesionales:
- Cocinero/a
- Jefa/e de partida
- Empleada/o de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas
- Empleada/o en empresas en el sector de la Hostelería y la restauración
- Empleada/o en establecimientos de comidas preparadas
- Empleada/o en empresas de distribución de productos alimenticios
¡NUEVO! Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Servicios de Restauración
Duración: 2 cursos académicos
Este ciclo forma en la preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como en la atención al cliente en el ámbito de la restauración. Se garantiza el cumplimiento de los protocolos de calidad establecidos y la aplicación de las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Salidas profesionales:
- Camarero/a de bar, cafeteria o restaurante
- Jefe/a de rango
- Empleado/a de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas
- Barman
- Ayudante de Sumiller
Preinscripción y matrícula
Para acceder al primer curso se debe seguir un proceso de preinscripción.
- Primer plazo: del 9 al 26 de junio de 2026
- Segundo plazo: del 13 al 19 de julio de 2026
- Tercer plazo: del 25 al 28 de julio de 2026
La titulación mínima para acceder a Grados Superiores es el título de Bachiller o equivalente (con nota media), y si es estudiante extranjero se necesita el resguardo de la homologación en trámite o resuelta.
Para realizar la preinscripción debe acceder al siguiente enlace.
Cumplimentar los datos solicitados en el formulario, además de adjuntar en pdf los documentos que se le indica.
- Primera lista de admitidos: 29 de junio de 2026
- Segunda lista: 20 de julio de 2026
- Tercera lista: 29 de julio de 2026