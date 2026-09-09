Laura Gost: "Es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo"

Laura Gost (sa Pobla, 1993), escritora y ganadora de un Goya como creadora y guionista del corto de animación Woody&Woody, acaba de publicar El preu de néixer (Proa), una novela en la que escribe sobre una sociedad en la que, por Ley, para que pueda nacer un bebé, otra persona tiene que aceptar morir. Ese acto, conocido como “relevo, es consecuencia de la superpoblación.

¿Cómo surge esta historia?

Esta novela surge de una reflexión sobre toda una serie de cuestiones que en realidad ya forman parte de nuestra actualidad, como pueden ser las consecuencias del cambio climático, la superpoblación, la gestión de recursos naturales que cada vez son más limitados, los debates sobre quién y cómo decide cuando hay demasiada gente para un determinado territorio... Y hay un momento en el que piensas hacia dónde nos llevará esto. Y qué medidas se podrían llegar a aplicar, como hipótesis, ya pensando en material de novela, y teniendo claro que me metía en un trasfondo con un componente distópico. Y aquí fue cuando se me ocurrió lo de un posible mecanismo de sustitución. Qué pasaría si en el mundo llegásemos a un punto en el que hay una especie de aforo limitado y, por lo tanto, la única manera de traer a una criatura a este mundo es que alguien antes se tenga que ir, es decir, conseguir que alguien le ceda su lugar.

¿Cree que en esta novela le ha influido su reciente maternidad?

Esta idea me vino cuando estaba embarazada y, en consecuencia, podría ser que hubiera una mínima conexión, en el sentido de que, cuando eres consciente de que traerás a una persona al mundo, piensas mucho sobre qué futuro le espera y puede ser que este tipo de preguntas adquieran aún más fuerza. Y después también creo que, durante todo este proceso, jugaba con un punto de intensidad emocional añadida a la hora de plantear esos dilemas, que son los dilemas que a mí me resonaban de una manera que me daban escalofríos. De hecho, sí que recuerdo momentos de mirar mi hijo, y decir, ¡Madre mía, qué cosas está pensando mamá! Porque era consciente de que a los personajes les hacía enfrentarse a unos dilemas y a una dicotomía que a mí misma me parecían muy descarnados.

La cuarta novela de Laura Gost será traducida a varios idiomas. / Aina Maria Cantallops

¿Qué es lo que quería provocar en el lector?

Mi intención era que el lector, de alguna manera, se sintiera muy interpelado por esta pregunta, que yo misma me hacía cuando escribía el libro, ¿qué haría yo si me encontrara en un escenario así? La intención es que el lector considere creíble, aunque no es deseable en ningún caso, una hipótesis así, es decir, que no crea que es imposible, sino que diga que podría ser que en un futuro llegásemos a esto. Y en caso de que llegásemos, ¿qué concesiones haría? ¿Qué principios dejaría de lado?

No describe una sociedad muy diferente a la que tenemos, no ha fabulado con cosas futuristas...

No, es que para mí eso era muy importante y de la misma manera también era relevante que el tono no fuera catastrofista, postapocalíptico. Lo único que ha cambiado es prácticamente a nivel administrativo, que de repente se impone esta ley y, además, a diferencia de otras novelas distópicas clásicas que dibujan un estado totalitario, aquí el Estado no es que te diga tú a los 30 o tienes un hijo o mueres y nos sirves de relevo. No, lo peor es que deja una brecha para la libertad individual, por lo tanto, tú eres el que dices ¿es tan importante esto para mí o no estoy dispuesto a hacer estas concesiones? No quería ir hacia un futurismo que al final podría crear una distancia con los lectores. Tampoco quería dedicar muchas páginas a sobreexplicar este universo, sino que de una manera tácita tú veas que hay menos espacios, menos recursos. En algunos momentos, el tipo de tertulias políticas y de dilemas que plantean ya dan a entender que en el mundo, por cuestiones seguramente ligadas al cambio climático, hay menos territorios para ocupar, por lo tanto, hay más personas por metro cuadrado. Era un punto más extremo, un poco más hiperbólico, para poder favorecer esta hipótesis más dramática, pero que tampoco fuera jugar a naves espaciales y a robots. De hecho, si te fijas, la generación protagonista es la primera que ya nace con estas normas, así que debe ser algo bastante reciente.

En esa sociedad, uno puede tener hijos también dependiendo de si tiene dinero y puede recurrir al mercado negro...

Para diseñar este mundo y que tuviera coherencia, primero de todo tenía que haber una legislación sin fisuras, pero después, para que fuera verosímil como universo, tenía que haber márgenes, una parte clandestina, el mercado negro, es decir, hecha la ley, hecha la trampa. Siempre que hay una norma hay mecanismos para escapar de ella y, en este caso, a estos mecanismos se podría acceder según el poder adquisitivo. De la misma manera que también tenía que explicar cómo diferentes sensibilidades políticas entienden este mundo, cómo se posicionan, cómo se relacionan, o sea, todo esto era importante para no hacer un mundo demasiado simplista, con una única premisa y ya está, sino que también hubiera los debates que indirectamente se generan, cómo un suicida pasa a ser un activo, porque es una persona que desea morir y, por lo tanto, puede ofrecerte una cosa que tú quieres. O qué haces cuando eres consciente de que tu relevo es una herencia más... Todo esto también son consecuencias o secuelas de este nuevo principio.

Con esos dilemas morales saca la parte más oscura de cada uno.

Sí, exacto. Claro, hay momentos en que se nota de qué manera una ley muy perversa puede erosionar no solo tu propia autopercepción y tu propio código de valores, sino también tus vínculos con los demás, porque es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo. Es una petición muy brutal y, por lo tanto, crea una especie de frialdad que se va instalando dentro de las personas, un frío muy ligado a este pragmatismo o a este instinto de supervivencia, o de egoísmo, y claro, la idea de querer, de familia, todo se reconfigura.

La novela se traducirá a varios idiomas y ya se han vendido los derechos audiovisuales ¿cómo vive algo así?

Estoy muy emocionada y muy agradecida. Esto no me había pasado y es muy insólito, pero supongo que ha influido que mi agencia literaria ha apostado muy fuerte y ha transmitido un gran entusiasmo a los editores. Pero también creo que ha sido una novela que plantea un dilema y también una hipótesis que en realidad son muy universales, no es una historia que solo funcione si conoces la idiosincrasia mediterránea, sino que en realidad son conflictos éticos o morales que cualquier persona puede entender.

¿En qué medida influye su experiencia en audiovisual a la hora de escribir?

Cuando escribo pienso mucho en escenas, en secuencias y los diálogos los visualizo mucho. Cuando estoy escribiendo intento prescindir de lo que pueda sonar excesivamente literario, quiero que te lo puedas creer, que suene como real, por lo tanto,to creo que sí, que bebo bastante de la cultura audiovisual en este sentido.

¿Qué haría ante un dilema moral de este tipo?

Obviamente, desde nuestra posición, yo diría que nunca haría una concesión de este tipo. Pero mientras escribía procuraba que los personajes fuesen comprensibles en sus acciones y sus pensamientos. Comencé la novela y la acabé sin poder dar una respuesta muy contundente a esa pregunta de cómo actuaría yo si esta fuese la vida que conozco desde que nací y estas fueran las reglas del juego. No lo sé.