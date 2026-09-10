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Gastronomía y cultura

El restaurante Ca'n Nofre celebra su 70 aniversario la Nit de l'Art de Palma

El histórico establecimiento de Pere Garau tendrá una cena especial con exposición guiada, presentación de un libro de recetas y una tertulia como las del desaparecido bar Güell

El chef Rafa Martínez en el exterior de Ca'n Nofre, en el barrio de Pere Garau

El chef Rafa Martínez en el exterior de Ca'n Nofre, en el barrio de Pere Garau

Vídeo: Redacción Digital | Foto: B. Ramon

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Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El restaurante Ca’n Nofre cumple 70 años y lo celebrará el próximo sábado durante la Nit de l’Art con las artes visuales y la cultura por bandera. El histórico negocio de cocina típica mallorquina lleva más de un año regentado por el chef de Sóller Rafa Martínez, que cogió el relevo de Cati Munar, y en esta nueva etapa quiere agradecer al barrio de Pere Garau «el cariño recibido».

Lo hará con una cena especial y diversas iniciativas a lo largo de la velada, entre ellas una explicación guiada por un experto de la pinacoteca que cuelga de las paredes del establecimiento, con cuadros de destacados pintores mallorquines.

Además, Ca’n Nofre acogerá la presentación del libro 20 dulces cuentos, cuyo autor es Jacinto del Valle, conocido por el restaurante Porto Pi, que obtuvo una estrella Michelin. El reputado chef y ahora escritor, que ha publicado otros dos recetarios, ofrece en este una combinación de cuentos y postres.

El chef de Ca'n Nofre frente a algunos de los cuadros del restaurante

El chef de Ca'n Nofre frente a algunos de los cuadros del restaurante / B. Ramon

La cocina mallorquina

Como colofón a la noche, Martínez ha recuperado el espíritu de las tertulias que se celebraban en la década de los 80 en el bar Güell, que conoció de adolescente. La primera que se organiza en este restaurante de la calle Manacor estará centrada en «la situación actual y el futuro de la restauración dedicada a la cocina tradicional mallorquina», detalla.

«Está atravesando momentos delicados, cada vez somos menos y queremos seguir adelante, por lo que analizaremos qué ocurre con los chefs y propietarios de otros negocios que son referentes, así como con panaderos, pasteleros y más especialistas, junto a dos miembros de la asociación vecinal Flipau amb Pere Garau», según enumeró Martínez.

Noticias relacionadas y más

El colofón a las iniciativas durante la Nit de l’Art será la cena compuesta por un menú a base de botifarró torrat con pan y olivas, fideus de vermar, muy típicos en esta época, y de postre, ensaimada de crema quemada, por un precio de 20 euros y cuyas reservas ya están al 75%.

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