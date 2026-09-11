Demichelis se pronuncia por primera vez sobre su salida del Mallorca: "No me escapé, no me fui gratis"

Martín Demichelis se pronunció este jueves por primera vez públicamente sobre su polémica y criticada salida del Real Mallorca. Después de que su equipo, el Leipzig, saliese derrotado por 4-1 ante el Como de Cesc Fábregas en la primera jornada de la Champions League, el argentino fue preguntado por su marcha del club bermellón al alemán: "Apareció al día después de firmar", explicó el sudamericano.

El de Justiniano Posse revela que un principio declinó la oferta y justifica su decisión aludiendo a que los entrenadores también tienen sueños y aspiraciones: "Dije que era imposible porque había renovado, la institución insistió, viajó... y después en el fútbol hay cláusulas. Obviamente que para el hincha, jamás desde lo emocional lo va a entender, lo va a interpretar y entiendo que también así. Después está el racional que sabe que en el fútbol hay ciertas cosas. Los jugadores tienen muchos sueños, los entrenadores también".

El argentino se excusa también en su pasado en Alemania, donde fue jugador del Bayern Múnich y posteriormente técnico del filial del conjunto bávaro, y recuerda que su salida dejó dinero en las arcas bermellonas, concretamente 2,5 millones de euros: "Me formé como jugador y como persona en Alemania, después también como entrenador porque estuve cuatro años ahí. Apareció esta gran institución, en principio dije que no porque había recién renovado. Y después entre los clubes llegaron a un acuerdo. No me escapé, no me fui gratis. Había trabajado tres meses y ya quedaba una gran recompensa".

Unas explicaciones que llegan meses después de una salida que generó una gran polémica en Mallorca y que fue duramente criticada por buena parte de la afición bermellona, que no entendió la decisión del técnico argentino de abandonar el proyecto apenas unos semanas después de renovar su contrato en Segunda División y de reafirmar su compromiso en los medios del club.