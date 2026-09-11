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Denunciado por instalar una grúa ilegal para bajar una embarcación en Cala Egos

La instalación, anclada a una zona de rocas hormigonada de forma ilegal, ya fue detectada por la Guardia Civil hace dos años

Guardias Civiles examinan la grúa instalada en Cala Egos.

Guardias Civiles examinan la grúa instalada en Cala Egos. / Guardia Civil

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Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 66 años por hormigonar un espacio de rocas de Cala Egos, en Santanyí, para colocar una grúa con la que bajar al mar una embarcación semirrígida. Los investigadores consideran que el individuo es reincidente, porque ya había sido denunciado por los mismos hechos en 2024.

La Guardia Civil de Porto Cristo había detectado la actividad ilegal de esta grúa, que había sido instalada en una zona hormigonada de unos dos metros cuadrados sobre las rocas de Cala Egos, en Santanyí, para poder bajar al mar e izar una embarcación.Junto a la grúa los guardias encontraron la embarcación semirrígida con motor.

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El uso de esta grúa ya había sido detectado y denunciado en 2024. Posteriormente la instalación fue retirada y en 2025 no se había vuelto a utilizar. Los agentes levantaron acta por reincidencia en el uso ilegal del dominio público.

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TEMAS

  • Sucesos Mallorca
  • Mar
  • Guardia Civil
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