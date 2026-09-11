La trituradora de Son Espases: al menos doce salidas de altos cargos bajo la gerencia de Cristina Granados

Son Espases se ha convertido en una trituradora de cargos directivos. Desde que Cristina Granados asumió la gerencia del hospital en septiembre de 2023 se han sucedido dimisiones, ceses y relevos, hasta transformar casi todo el organigrama que la rodea. La última en marcharse ha sido Natalia Vallés, directora de Enfermería y uno de los cuatro cargos de mayor peso del centro, apenas trece días después de la dimisión del director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo. Son las dos últimas salidas de una lista mucho más larga que afecta tanto al núcleo directivo como a subdirecciones y servicios que dependen directamente de Granados.

Reconstruir el baile de nombres no es sencillo. Son Espases y el IB-Salut no comunican de manera sistemática las salidas y entradas de todos estos responsables, por lo que hay que recomponer el organigrama a través de informaciones publicadas los últimos meses y de distintas fuentes hospitalarias y sindicales. El resultado permite dibujar una dirección sometida a una rotación poco habitual y sin precedentes, con puestos que han cambiado varias veces de manos y algunas subdirecciones que continúan sin responsable.

El IB-Salut ha tratado de desvincular desde el principio esta sucesión de cambios de la gerente. Ha atribuido las salidas a decisiones profesionales, regresos a las plazas de origen, motivos personales y a la propia exigencia que supone dirigir el mayor hospital de Baleares. También ha defendido la necesidad de configurar un equipo capaz de gestionar un centro de esta complejidad.

Pero la acumulación de salidas ha terminado convirtiéndose por sí misma en uno de los principales problemas de la gerencia. Las fuentes consultadas reiteradamente por este diario en los últimos meses describen un denominador común en casi todas ellas: el deterioro de las relaciones con Granados, las discrepancias sobre la gestión y un estilo de dirección que califican de muy exigente, poco flexible y escasamente tolerante con las opiniones contrarias.

El goteo comenzó en la dirección de Gestión

Uno de los primeros movimientos importantes llegó en enero de 2025. Alfonso Macías dejó la dirección de Gestión y Servicios Generales, uno de los cuatro grandes pilares de la dirección del hospital. Granados había contado con él para su propio equipo, por lo que su salida ya no podía explicarse por la sustitución de cargos heredados de la anterior legislatura. Macías fue reemplazado por el recién dimitido José Antonio Visedo, en aquel momento un hombre de confianza de Granados, ya que habían trabajado juntos en otros hospitales.

A partir de ahí las salidas se fueron encadenando. Ruth Martón abandonó la Subdirección de Recursos Humanos en el único caso de aquella primera cascada reconocido oficialmente como un cese. Su puesto permaneció vacante durante meses hasta el nombramiento de José Miguel Martínez, conocido como 'Karajo'. A mediados de 2025 se marchó también Antonio García Mingorance, subdirector de Enfermería de Cronicidad y Salud Mental, y después Fernando Nadal, subdirector de Gestión y Servicios Generales. En septiembre se añadió Marta de la Cruz, subdirectora médica del Área Quirúrgica, una posición especialmente sensible por su responsabilidad sobre los quirófanos. Sus funciones fueron asumidas por Pedro Moyano.

El caso más llamativo fuera del núcleo directivo se ha producido en el Servicio de Atención al Usuario, que depende directamente de la gerente. El departamento ha llegado a tener cinco responsables diferentes en menos de un año. Pilar Fuster dejó la jefatura a finales de enero de 2025. Después asumió el puesto Cati Planas, que permaneció aproximadamente un mes; le siguió Mar Iglesias, que también terminó abandonándolo después de unos meses; y posteriormente Manoli Juncal, que estuvo poco más de un mes. El puesto estuvo vacante desde principios de octubre hasta que Núria Casanovas asumió la jefatura a comienzos de 2026. Para ese entonces, en el hospital ya se empezó a hablar de que aquella rotación era por las discrepancias con Granados, que provocaba un rápido desgaste entre quienes asumían responsabilidades.

Pocos meses más tarde se incorporó a la lista Sabrina Vidal, entonces responsable de Comunicación de Son Espases. Vidal abandonó primero el hospital y después el IB-Salut después de varios meses de baja. Tiempo después hizo público un duro relato en el que aseguró haber sufrido humillaciones y presunto acoso laboral en su etapa trabajando con Granados. Su testimonio hizo aflorar públicamente un conflicto que llevaba meses circulando dentro del hospital, y otros antiguos responsables han respaldado su relato.

Dos directores en trece días

Pero el golpe más importante a la estructura directiva ha llegado este verano. Hace dos semanas dimitió José Antonio Visedo, precisamente el hombre que eligió Granados para sustituir a Macías al frente de Gestión y Servicios Generales. Su relación con la gerente llevaba meses profundamente deteriorada, hasta el punto de que apenas se hablaban. Y ayer fue Natalia Vallés quien presentó su dimisión como directora de Enfermería. Vallés había sido nombrada en marzo de 2024 y comenzó teniendo una excelente relación con Granados, pero la sintonía entre ambas también se fue deteriorando con el paso de los meses.

Las dos salidas son especialmente relevantes porque Gestión y Enfermería son dos de las cuatro direcciones de Son Espases, junto a la Dirección Médica y la de Innovación. En apenas trece días, por tanto, Granados ha perdido a la mitad de los cuatro directores que forman el principal núcleo ejecutivo que la rodea.

Igualmente, el problema había trascendido mucho antes de estas dos últimas dimisiones. Ya en junio, fuentes conocedoras del funcionamiento del hospital describían a este diario una dirección marcada por la "falta de cohesión" y una "pérdida progresiva de confianza" entre Granados y su equipo. Hablaban de órdenes unidireccionales, responsables apartados de determinadas decisiones y una tensión que acababa trasladándose al funcionamiento cotidiano de la organización.

Según aquellas fuentes, el director médico, Vicente Torres, se había convertido en uno de los principales apoyos de Granados, mientras crecían las discrepancias con otros responsables. La fractura, aseguraban, dificultaba la coordinación y el desarrollo de proyectos en un hospital que, por sus dimensiones y complejidad, necesita precisamente una dirección cohesionada. Las mismas voces aseguraban que el malestar había sido trasladado en numerosas ocasiones al IB-Salut y que incluso llegó a plantearse un relevo en la gerencia, que finalmente no se produjo.

El respaldo que queda está fuera del hospital

Granados se mantiene porque conserva, por ahora, el respaldo de la conselleria de Salud y del IB-Salut. Ese apoyo institucional se ha convertido en determinante a medida que se ha debilitado el que mantiene dentro de su propia estructura. Aunque esta misma semana, en el pleno del Parlament, la consellera del ramo, Manuela García, evitaba por todos los medios expresar un respaldo explícito a la gerente, pese a que la oposición se lo preguntó. El sindicato SATSE, el mayoritario entre las enfermeras, ya reclama abiertamente la dimisión de Granados porque considera "insostenible" la situación.

La polémica tampoco es del todo nueva en la trayectoria profesional de Granados. Antes de llegar a Baleares dirigió los hospitales de Torrejón y Salamanca y los complejos de Toledo, Guadalajara y Móstoles, entre otros. Con una búsqueda en internet se pueden encontrar noticias sobre ceses y relevos en otros hospitales. La historia se repite en Son Espases.