Detenido un chófer de transporte discrecional por pegar a otro en el aeropuerto de Palma

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un chófer que se dedica al transporte discrecional en el aeropuerto que presuntamente agredió a otro conductor cuando se disponía a trasladar a un grupo de turistas. El presunto agresor aprovechó que a la víctima se le cayó al suelo la llave del contacto de su vehículo para quitársela.

El incidente, según informa la Policía Nacional, ocurrió el pasado sábado por la mañana en la zona de recogida de pasajeros del aeropuerto de Palma. Un conductor de una furgoneta estaba colocando el equipaje de un grupo de turistas que iba a trasladar, cuando se le acercó por detrás otro chófer y le propinó dos manotazos en la cabeza que le afectaron al oído, al tiempo que le insultaba y amenazaba.

Cuando la víctima se giró, se percató de que llevaba un objeto metálico en la mano y se apartó al creer que podía ser una navaja aunque finalmente resultó ser una llave fija.

Mientras, el agresor, que seguía insultándole, recogió del suelo la llave del vehículo que se le había caído a la víctima, y se marchó con ella.

El hombre agredido quedó mareado, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. Cuando denunció los hechos a la Policía añadió que había sufrido daños en un diente y en un aparato que llevaba. Añadió que desconocía el motivo de la agresión, aunque pensaba que se debía a que se disponía a trasladar a un grupo grande de turistas. También explicó que ya había tenido algún altercado con el agresor, y que el mismo individuo había discutido con otros conductores por problemas de trabajo.

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Tras recibir la denuncia, los agentes del Puesto Fronterizo de la Policía Nacional del Aeropuerto arrestaron al presunto agresor por un delito de lesiones, amenazas y coacciones.