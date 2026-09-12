Así hemos vivido la etapa 20 de la Vuelta a España

El español Mikel Landa (Soudal Quick Step) se ha impuesto en la vigésima etapa de la Vuelta dsputada entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, de 186,8 km, jornada reina de la presente edición.

Landa, que atacó a 7 km de la cima, llegó en solitario con un tiempo de 4h.58.01, a una media de 37,6 km/hora. Es la segunda victoria del ciclista alavés en la ronda española después de la que obtuvo en 2015 en Andorra.