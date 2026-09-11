La brecha entre la educación pública y privada se reduce en Baleares pese al desplome general de los resultados en PISA

El demoledor informe PISA 2025 , que muestra un desplome de los resultados educativos en Baleares, deja también un dato revelador: pese a los problemas de infraestructuras, las ratios y la llegada de nuevos alumnos a mitad de curso, entre otros factores, la educación pública ha conseguido estrechar la diferencia de rendimiento con la privada respecto al anterior informe.

Los datos muestran que la brecha entre ambos modelos se ha reducido en las tres competencias analizadas por PISA. En Ciencias, la diferencia entre los alumnos de la pública y la privada ha pasado de 25 puntos en 2022 a 23 en 2025. En Lectura, se ha reducido de 33 a 28 puntos, mientras que en Matemáticas ha pasado de 28 a 27 puntos.

En el informe PISA 2022, los alumnos de la educación pública de Baleares obtuvieron 464 puntos en Ciencias, frente a los 489 de la privada. En Lectura, la diferencia era todavía mayor: 462 puntos en la pública frente a 495 en la privada. En Matemáticas, los alumnos de la pública alcanzaron los 472 puntos, mientras que los de la privada obtuvieron 500.

Tres años después, los resultados son peores en las tres áreas, pero la distancia entre ambos modelos se ha reducido. En Ciencias, los alumnos de la pública obtienen 463 puntos frente a los 486 de la privada. En Lectura, la brecha también se estrecha. Los alumnos de la pública obtienen 431 puntos, mientras que los de la privada alcanzan los 459. En Matemáticas, los alumnos de la educación pública obtienen 439 puntos frente a los 466 de la privada.

PISA distingue entre centros de titularidad pública y centros de titularidad privada, incluyendo en esta última categoría tanto los centros concertados, financiados al menos parcialmente con fondos públicos, como los centros enteramente privados. En Baleares, el 63,7% de los alumnos estudia en centros públicos, una proporción inferior a la media española, que se sitúa en el 69,4%.

Igualmente, los datos en las dos redes son malos y los alumnos de 15 años de Baleares han vuelto a empeorar sus resultados en las tres competencias evaluadas por el informe PISA. Las islas se sitúan en la parte baja de la clasificación autonómica y quedan por debajo de la media española, de la Unión Europea y de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. El nuevo informe, correspondiente a las pruebas realizadas en 2025, confirma así el retroceso que ya había comenzado a observarse en la anterior edición.

Igualar condiciones sociales de la pública y la privada

La educación pública acoge a muchos jóvenes en riesgo de exclusión. Por eso, el informe PISA aplica un primer filtro que neutraliza el índice socioeconómico y cultural de los estudiantes (ISEC). Al aplicar este ajuste, la diferencia entre la enseñanza pública y la privada se reduce a 12 puntos en el examen de ciencias, que es el único al que se aplica en esta edición del informe el filtro ISEC. Además, el informe aplica un segundo filtro en el que se igualan no solo las condiciones socioeconómicas individuales de los estudiantes, sino también las del conjunto del centro educativo.

Con este segundo ajuste, los chicos de 15 años de la enseñanza privada siguen obteniendo una puntuación más alta, pero la diferencia con los de la pública se reduce a tan solo cinco puntos.

Problemas educación pública

Los sindicatos educativos de Baleares rechazan que la aplicación de la LOMLOE sirva para explicar por sí sola el desplome de las islas en el informe PISA 2025, tal y como ha acusado la Conselleria de Educación. Desde STEI señalan especialmente las ratios elevadas, la burocracia y la insuficiente atención a la diversidad. Además, aseguran que el profesorado sufre un "malestar" provocado, entre otros factores, por una carga administrativa que considera excesiva e innecesaria y que resta tiempo a la atención directa al alumnado y reclaman mejoras en las infraestructuras y la climatización El sindicato apunta a las particularidades de Baleares, entre ellas la elevada movilidad y diversidad del alumnado, la presión demográfica y el contexto socioeconómico ligado al turismo y al sector servicios.

ANPE también menciona los problemas de insularidad, el elevado precio de la vivienda y el coste de vida que dificultan cubrir determinadas plazas y retener al profesorado, una situación que perjudica la continuidad de los proyectos educativos.

Baleares tiene alrededor de un 19% de alumnado extranjero, el porcentaje más elevado de España, y durante el pasado curso se incorporaron al sistema educativo más de 4.000 alumnos nuevos. La llegada continua de estudiantes a mitad de curso, en muchos casos sin dominio del idioma ni homogeneización de contenidos, dificulta la continuidad pedagógica y repercute en las medias globales de competencia.

Además, Baleares tiene la problemática de su fuerte dependencia del sector servicios y la hostelería, que genera un bajo coste de oportunidad para el abandono de los estudios.

Los jóvenes de Baleares, entre los más respetuosos

Los jóvenes de Baleares pueden vanagloriarse de estar entre los más respetuosos del país. Por detrás de las dos Castillas y La Rioja, el archipiélago ocupa el cuarto puesto entre las comunidades con mayor disciplina en el aula. Este indicador se construye a partir de distintas situaciones en las clases de ciencias, como si los alumnos atienden al profesor, si hay ruido en el aula o si se distraen utilizando teléfonos móviles o páginas web.

A mucha distancia, el País Vasco se sitúa como la comunidad con mayores problemas de disciplina. En el ámbito internacional, Corea del Sur y Japón destacan como los países con aulas más tranquilas, mientras que Grecia, Chipre y Bulgaria presentan los mayores problemas de comportamiento. El País Vasco registra incluso un nivel de indisciplina superior al de estos dos últimos países.

Además, Baleares presenta un dato negativo: es la segunda comunidad con mayor prevalencia de acoso escolar, solo por detrás de Galicia.