El polémico parque fotovoltaico de Son Bonet avanza pese al rechazo vecinal y municipal

El polémico proyecto de construcción de un parque fotovoltaico en los terrenos del aeródromo de Son Bonet, en el municipio de Marratxí, promovido por la entidad nacional AENA, avanza su tramitación administrativa a pesar del rechazo generalizado por parte de los vecinosde la zona y también del Ayuntamiento, que ha expresado en diversas ocasiones su oposición frontal a la infraestructura energética en unos terrenos que históricamente han sido disfrutados como espacio de ocio por los residentes pese a que son propiedad de AENA.

Toda la documentación relativa al proyecto fotovoltaico ha iniciado este jueves el periodo de exposición pública para que los interesados puedan presentar, en el plazo máximo de treinta días, las alegaciones que consideren oportunas, un trámite anunciado por la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en el boletín oficial de la comunidad autónoma antes de su autorización administrativa y el reconocimiento de utilidad pública para su declaración como proyecto de interés general con tramitación ambiental ordinaria. La resolución de inicio del trámite de información pública fue firmada por el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, el pasado 26 de agosto.

De esta forma, la habilitación del parque fotovoltaico en el entorno del aeródromo de Son Bonet sigue superando fases administrativas y está más cerca de ser una realidad.

Gráfico que muestra el itinerario de la línea subterránea de evacuación elétrica entre Son Bonet y la subestación de Son Orlandis. / AENA

Según la documentación del proyecto que puede consultarse en diversos portales digitales del Govern, el parque fotovoltaico se dividirá en dos subcampos que generarán una potencia nominal de 8,70 MW. En total, está prevista la instalación de 13.592 módulos fotovoltaicos.

El subcampo más extenso estará ubicado al sur de la pista de aterrizaje del aeródromo de Son Bonet y ocupará la mayor parte del solar reclamado por los vecinos como una zona verde, mientras que el sector de esta parcela que no será ocupado por placas solares figura en el proyecto como zona de instalaciones auxiliares. Un total de 10.712 paneles solares ocuparán una extensión de 75.590 metros cuadrados en la zona más valorada por los residentes.

El otro subcampo se situará al norte del aeródromo, con una superficie de 24.198 metros cuadrados que albergarán 2.880 paneles solares. En total, ambos subcampos cubrirán una extension de casi 100.000 metros cuadrados en el entorno del aeródromo de Son Bonet.

El proyecto estará complementado con una línea subterránea de 66 KV y una longitud de 5.810 metros para evacuar la energía desde el subcampo más extenso del proyecto hasta la subestación eléctrica de Son Orlandis. Esta línea pasará a poca distancia del extremo norte del núcleo de es Pla de na Tesa para después atravesar la urbanización de Son Ametller, antes de conectar con la citada subestación eléctrica.

Según la documentación que está en exposición pública, el presupuesto total de la instalación asciende a 10,6 millones de euros, de los cuales 8,7 millones corresponden al coste de la ejecución material y el resto a gastos generales (1,1 millones), beneficio industrial (524.000 euros) y gastos de gestión aeroportuaria (262.000 euros).

La plataforma no se rinde: "Ni un solo palmo de terreno para las placas"

La asociación vecinal Son Bonet Pulmó Verd ha reafirmado su rechazo frontal a la instalación de placas solares en una parte del solar tras la reciente publicación en el BOIB del proyecto promovido por AENA. El colectivo insiste en que “ni un solo palmo” del terreno debe destinarse a este uso, al considerar que se trata de un espacio clave para la preservación ambiental de la zona.

Desde la entidad recuerdan que llevan tiempo defendiendo la protección íntegra de este enclave, al que consideran el “pulmón verde” de Es Pla de na Tesa, y subrayan que su reivindicación no ha variado pese a los avances administrativos del proyecto energético.

Asimismo, la asociación ha vuelto a poner sobre la mesa lo que califica como una “deuda histórica” de AENA con los vecinos del núcleo urbano. Denuncian las molestias acumuladas durante años por el ruido constante de aeronaves —especialmente de escuelas de vuelo y aviones privados— que operan en el aeródromo cercano.

Gráfico detallado de las dos superficies con paneles solares que se ubicarán a norte y sur del aeródromo de Son Bonet. / AENA

En este contexto, los vecinos mantienen la esperanza de que el Ayuntamiento continúe mostrando su rechazo a la instalación de placas solares en el solar, tal y como ha hecho hasta ahora, y que se mantenga firme en la defensa de este espacio como zona verde para el municipio.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Marratxí reafirmó el pasado agosto su rechazo al parque fotovoltaico previsto en Son Bonet tras recibir la respuesta de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a la moción aprobada por unanimidad en el pleno municipal del pasado mes de mayo.

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Aquella sesión, celebrada con el salón de plenos lleno de vecinos, dio luz verde a una iniciativa que incluía nueve propuestas relacionadas con el aeródromo, entre ellas la instalación de un sistema permanente de monitorización medioambiental y la elaboración de un estudio independiente sobre el impacto acústico. “Nuestra posición sigue siendo clara, firme y sin ningún tipo de matiz. Rechazamos el parque fotovoltaico en Son Bonet porque consideramos que no es la ubicación adecuada para desarrollar unas instalaciones de estas características”, afirmó entonces el alcalde de Marratxi, el popular Jaume Llompart.