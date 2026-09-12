Detenida una mujer que embaucaba a hombres en Palma para robarles
La ladrona sustrajo una tarjeta de crédito con la que hizo cargos por 1.900 euros y una cadena de oro valorada en 7.000 euros
La Policía Nacional ha detenido a una mujer española que presuntamente habría robado a dos hombres tras entablar conversación con uno en un bar o acariciar al otro en un autobús. En uno de los casos sustrajo a la víctima una tarjeta de crédito con la que luego realizó cargos por valor de 1.900 euros, mientras que al otro le arrebató una cadena de oro valorada en 7.000 euros.
Los dos delitos que se le imputan a la mujer se cometieron entre los meses de marzo y julio. La primera víctima fue un hombre, que contó que había entablado una conversación en un bar con una joven, a la que invitó a unas copas. En cuanto se separaron descubrió que le había sustraído una de sus tarjetas de crédito y que en muy poco tiempo había realizado cargos con ella por valor de 1.900 euros.
El segundo caso fue denunciado por un octogenario, que dijo que una joven se acercó a él en el autobús, le acarició la nuca, y le propuso hacerle un masaje. Cuando bajaron del autobús, la mujer se alejó rápidamente. En ese momento el anciano se dio cuenta de que le había sustraído una cadena de oro que llevaba al cuello, valorada en 7.000 euros.
Tras una investigación, los agentes de la Policía Judicial de Distrito Centro llegaron a la conclusión de que la autora de los dos robos era la misma mujer, que fue detenida el pasado miércoles por los delitos de hurto y estafa.
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