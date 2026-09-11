La casa desalojada en Palma ha sufrido el derrumbe de tres vigas del piso superior

Los bomberos de Palma han ordenado esta mañana el desalojo preventivo de una casa situada en el número 10 de la calle Encarnació Vinyas, del barrio de Camp Redó. La razón de esta medida está relacionada con el colapso de tres vigas del techo del piso superior, debido a la humedad que viene sufriendo el edificio durante los últimos años y la fuerte tormenta del pasado miércoles.

Aunque el derrumbe se produjo en el piso superior, que no se utiliza como vivienda sino como trastero, esta medida preventiva obliga al matrimonio que vive en la planta baja a marcharse de su casa. No podrán volver hasta que la próxima semana un técnico municipal compruebe el estado del edificio y, sobre todo, determine si existe el más mínimo peligro de que todo el inmueble colapse, lo que agravaría la situación. Este mediodía Francisco, de 77 años, y su esposa Catalina, de 74, estaban recogiendo sus enseres para marcharse de su casa y trasladarse al domicilio de un familiar. Los bomberos aconsejó al matrimonio que lo más adecuado era que no permanecieran en esta casa durante el fin de semana, ya que no se sabe el alcance de los daños del primer piso. La pareja ha aceptado el consejo y se trasladarán al domicilio de un familiar, aunque confían en que la semana que viene puedan regresar a su casa.

El derrumbe se produjo en el primer piso / J.F.M.

Jaume, el hijo del matrimonio, que ha estado pendiente toda la mañana del estado de sus padres, ha detallado que “están nerviosos porque llevan toda la vida residiendo en esta casa”. El joven explicó que el derrumbe se produjo ayer por la tarde, pero que sus padres ni siquiera se dieron cuenta, porque se produjo en el primer piso y ellos viven en la planta baja. “Se cayeron tres vigas y fueron los vecinos de enfrente los que oyeron un fuerte ruido y avisaron a mis padres. Hace tiempo que hay humedad, pero como este piso se utiliza como trastero tampoco estaban muy pendientes del estado del techo”. El familiar, aunque también se mostró preocupado por el futuro de sus padres, destacó sobre todo que “lo importante es que estamos bien y que no hay ningún herido”.

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Jaume confirmó que los bomberos le habían aconsejado que lo más inteligente era abandonar la casa durante este fin de semana, más por precaución que por un peligro inmediato. Desde la calle y a través de una persiana se podía observar el boquete del techo de la planta superior, pero de momento no se sabe si el colapso de las tres vigas puede afectar al resto del edificio. “La casa pasó la inspección técnica”, detalló el familiar, que ha estado intentando calmar a sus padres ante el disgusto que supone abandonar la vivienda donde han residido durante más de medio siglo.