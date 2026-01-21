La Escuela de Hostelería de Baleares se transforma con nueva marca y estrategia: "El objetivo es ser referente europeo en formación turística"

"El objetivo es que Baleares sea también referente europeo en formación turística y excelencia profesional". Coincidiendo con su 30 aniversario, la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB) se transforma con nueva marca y estrategia. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su discurso en el marco de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur) .

En este sentido, Prohens reitera que la formación es un eje irrenunciable del nuevo modelo turístico por el que apuesta Baleares y ha anunciado el reposicionamiento de la Escuela de Hostelería de las islas. Una nueva etapa incluye un cambio de marca, una estrategia formativa renovada y la puesta en marcha de dos nuevos másteres universitarios, nuevos ciclos de formación profesional y programas de becas y estancias formativas internacionales, en el marco de acuerdos como el que se firmará con la República Dominicana.

"Referente en formación turística"

"La Escuela de Hostelería trabaja hoy en la puesta en marcha de dos nuevos másteres universitarios, uno en Excelencia Tecnológica en Hospitality y otro en colaboración con Les Roches para los alumnos de Dirección Hotelera; dos nuevos ciclos de Formación Profesional, uno de Técnico de Restauración y otro de Dirección Hotelera; y en un programa de becas y estancias formativas en empresas en el marco del convenio que Baleares firmaremos mañana con República Dominicana", expresa la presidenta del Govern.

"Como destino líder turístico, queremos ser referentes en formación, y por eso necesitamos una Escuela de Hostelería que sea referente indiscutible en formación turística en Europa", detalla Prohens.

Excelencia profesional en el sector

Para dar respuesta a esta demanda cualitativa, el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha comentado que se sigue trabajando en el nuevo plan estratégico para la excelencia profesional en el sector turístico, una hoja de ruta que está diseñada para mejorar la oferta formativa y la capacitación de los trabajadores de las islas. "Queremos un sector a la vanguardia, con profesionales de primer nivel que garanticen un empleo estable y una prosperidad equilibrada durante todo el año", destaca Bauzà.