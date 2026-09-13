Turismo
Hoteleros de Mallorca: «Nos preocupa lo vivido este verano con las olas de calor»
La demanda turística a Mallorca sigue al alza a pesar de las altas temperaturas, pero los turistas cambian hábitos y horarios por las altas temperaturas y baja la contratación de excursiones y las terrazas pierden clientes que pasan más tiempo en playas y piscinas
«Si yo fuera a Mallorca de vacaciones en agosto no volvería nunca», bromea, o no, Miguel Artigues, presidente la Asociación Balear de Agroturismo y Turismo de Interior. «La gente no se toma en serio el cambio climático», lamenta.
Artigues advierte que los alojamientos que ofertan están bien acondicionados para soportar altas temperaturas. «Menos mal que tenemos aire acondicionado», apunta Inés Batle, presidenta de la Asociación Hotelera de Cala Millor, «en Grecia solo lo tienen algunos». Batle se fija, por ejemplo, en el típico turista alemán tan fiel a Mallorca: «No dejarán de viajar, sus casas no están adaptadas al calor, no tienen piscina». Si es cierto que alguno de sus clientes habituales que este verano vinieron en agosto han decidido que el año que viene regresarán en septiembre por el calor asfixiante. El verano de 2026, con una temperatura media de 27,1 grados ha sido el más cálido desde el 1961, según la Aemet.
Desde Playa de Palma el presidente de la asociación hotelera, Pedro Marín, reconoce que «nos preocupan bastante las olas de calor. Lo vivido este verano ha sido inhumano, no solo para los clientes». Las plantillas de los hoteles han tenido que soportar elevadas temperaturas que dificultan el desempeño laboral en un contexto en el que el confort climático cada vez se reivindica más.
Cambio de turnos para trabajadores
«Hay menos gente en las terrazas de los hoteles y se pasa más tiempo en la playa y la piscina y bares y restaurantes hacen menos caja teniendo más ocupación», dice Marín. «Para los empleados es duro. Estamos trabajando en aclimatar más zonas y hemos estado cambiando turnos para que no les tocara siempre a los mismos cubrir los turnos de más calor», explica el presidente de la Asociación Hotelera Playa de Palma. Si continúan las olas de calor, «tendremos menos ocupación en julio y agosto y se moverá a mayo y junio».
El presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol, señala que «a día de hoy no detectamos una pérdida significativa de demanda hacia Baleares por el calor. No todos huyen de las altas temperaturas. Algunos mercados, especialmente los nórdicos, buscan precisamente sol, calor y costa».
"A día de hoy no detectamos una pérdida significativa de demanda hacia Balears por el calor", asegura Pedro Fiol, de Aviba
Lo que sí observan desde Aviba es que hay «un ligero descenso de excursiones. El turista cambia horarios o espera a que bajen las temperaturas. El calor está cambiando más lo que hace el turista y a qué hora lo hace que su decisión de venir», sostiene Fiol.
Así las cosas, y con un consumo energético que se incrementa ante las olas de calor, el líder de Aviba opina que «las infraestructuras turísticas también tendrán que adaptarse, no podemos incrementar indefinidamente el consumo de agua. Nos preocupa el riesgo de incendios ante periodos prolongados de calor y sequedad y también nos preocupa el Mediterráneo por el aumento de la temperatura del mar y su presión creciente sobre los ecosistemas marinos».
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