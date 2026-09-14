La Audiencia ordena el cierre de una discoteca del Paseo Marítimo de Palma

La Audiencia de Balears ha acordado la clausura definitiva de un local de ocio del Paseo Marítimo de Palma por las molestias que ocasiona a los vecinos. Se trata del local Epic, que se explota como discoteca aunque únicamente disponga de una licencia de café concierto, que no le permitiría dicha actividad. El cierre del negocio responde a la demanda de la comunidad de vecinos de un edificio de esta barriada de Palma, que acusaba al local de permitir el botellón callejero, así como de numerosos incidentes de seguridad ciudadana, que hacía insoportable la convivencia.

Los propietarios que constituyen la comunidad de vecinos demandaron, por una parte, a la propietaria del local, y por otra, a la sociedad que alquiló el espacio y que invirtió el dinero para convertirlo en un negocio de ocio. La inversión económica fue muy elevada, así como ahora las pérdidas, debido a que el negocio tiene que cerrar porque, entre cosas, los estatutos de la comunidad de propietarios prohibían expresamente que el local se utilizara como discoteca.

Los vecinos contrataron a un detective privado, que demostró que el local no se explotaba como café concierto, sino que se trataba de una discoteca. La sentencia de la Audiencia de Balears especifica que el local cuenta con una superficie de 115 metros cuadrados. Más de tres cuartas partes se ubican en la planta baja y el resto en el primer piso. Los clientes se mantienen de pie bailando con la música que pincha un disc-jockey. Se administran bebidas y en el interior no hay ni sillas ni mesas. Si las hay en el exterior, frente a la puerta de entrada. Allí se sitúan algunos clientes para sentarse y consumir bebidas. La publicidad del local señala que se trata de una discoteca y no de un café concierto.

La empresa propietaria del negocio ha intentado defenderse de la demanda de los propietarios asegurando que el local ha sido un negocio de ocio, con distintos nombres, durante más de 40 años, sin que se hubieran presentado quejas. Tampoco han recibido inspecciones por parte del Ayuntamiento de Palma y las denuncias por ruidos que han sufrido han sido leves. Negó cualquier responsabilidad en el hecho de que algunos jóvenes clientes practicaran el botellón frente a la puerta del negocio y mucho menos del comportamiento incívico que mostraban muchos de ellos, que alteraba la tranquilidad de los vecinos. De hecho, se mantuvo que se trataba de los clientes de un bar próximo y no de la discoteca.

Críticas a los empleados

El tribunal ha valorado la situación insoportable que han tenido que padecer los vecinos. En la sentencia se dedican duras críticas al comportamiento de los empleados del negocio que no impedían, por ejemplo, que sus clientes salieran a la calle con bebidas alcohólicas, al tiempo que impedían la circulación de los viandantes. Los magistrados valoran también que, precisamente, las conversaciones de un tono elevado que mantienen los clientes lo que hacía era aumentar la contaminación acústica en la zona, una situación que sufrían los vecinos. Es decir, se permitía que los clientes gritaran mientras estaban sentados en las mesas exteriores de la discoteca, añadiendo todo ello las molestias para los vecinos que ocasiona la práctica del botellón o las peleas callejeras.

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Sin embargo, no son estos problemas lo que justifica la decisión de los jueces. Lo que se ha valorado por encima de todo es que la licencia que justifica que el negocio esté abierto es de un café concierto. Sin embargo, ha quedado demostrado que el local de ocio funciona como una discoteca. Los vecinos han esperado cuatro años para que los jueces les den la razón. El local Epic se encuentra en estos momentos cerrado al público.