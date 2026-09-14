Decenas de testigos presenciaron el apuñalamiento mortal de un joven en Son Gotleu

"Esto estaba lleno de gente de fiesta", explica un joven en la esquina de la calle Indalecio Prieto con el Passatge Pico Teide, en la barriada palmesana de Son Gotleu, donde anoche un joven argelino apuñaló en el pecho a otro. La víctima murió horas después en Son Espases, mientras que el presunto agresor fue arrestado por la Policía en las inmediaciones del lugar. Los dos implicados, de 18 y 19 años, tuvieron una breve discusión antes del apuñalamiento, y todas las miradas se dirigieron a ello. Entre veinte y treinta personas pudieron presenciar la agresión, explican algunos jóvenes que estuvieron por allí esa noche.

El lugar donde se cometió el crimen, esta mañana. / X.P.

La agresión ocurrió sobre las once de la noche de ayer, en la esquina de la calle Indalecio Prieto y el Passatge Pico Teide, en un lugar donde en espacio de pocos metros hay tres bares. Los tres estaban abiertos y varias decenas de jóvenes estaban en la calle, haciendo corrillos, hablando y fumando. "Aquí había mucha fiesta anoche", comenta un joven que pasó por allí poco antes del incidente.

Según explican varios chicos que conocían a los dos implicados, toda la escena fue vista por muchos testigos. Antes de la agresión hubo una breve discusión. Los dos jóvenes se gritaron y todas las miradas fueron hacia ellos. Entonces uno de ellos sacó un cuchillo y, sin dar tiempo a nadie a reaccionar, apuñaló en el pecho al otro, que cayó fulminado. El agresor se escapó corriendo.

Manchas de sangre en el suelo, donde fue apuñalado el joven. / X.P.

Tras recibir los primeros avisos sobre el incidente acudieron con urgencia dos ambulancias del 061 y dotaciones de la Policía Nacional. El chico herido, argelino de 19 años, fue evacuado en estado crítico al hospital de Son Espases, donde ingresó en la UCI. Sin embargo, la víctima no pudo superar la gravedad de la lesión y falleció de madrugada.

Mientras, las patrullas de la Policía recabaron las primeras informaciones sobre lo ocurrido y realizaron batidas por los alrededores, lo que les permitió arrestar al presunto agresor sobre la una de la madrugada. Se trataba también de un joven argelino de 18 años.

La investigación ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Los agentes han realizado una inspección en el lugar de los hechos y esta mañana seguían hablando con posibles testigos en la calle Indalecio Prieto.

El cuchillo con el que el joven fue apuñalado no ha sido encontrado. Al parecer el agresor se lo llevó consigo en su huida y tuvo tiempo de deshacerse de él.

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Al parecer el motivo de la discusión fue una deuda entre los dos jóvenes.