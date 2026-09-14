Més per Mallorca aboga por prohibir la compra de segundas residencias en Baleares

El partido Més per Mallorca volverá a plantear mañana en el Pleno del Parlamento que se debata una proposición de ley, que pretende que se prohiba la compra de viviendas en la isla a personas no residentes o a empresas que pretenden especular con estas operaciones inmobiliarias. Y que también se prohíba a los residentes la adquisición de segundas viviendas. El portavoz nacionalista Lluis Apesteguia, ha señalado que esta propuesta que plantea no es nueva, ya se presentó en el año 2022, siendo rechazada por los partidos mayoritarios de la Cámara. Sin embargo, ha detallado que existe jurisprudencia dictada por el tribunal europeo que señala la posibilidad de limitar (no prohibir) la adquisición de pisos en circunstancias muy específicas, como por ejemplo que los residentes no puedan acceder a una vivienda, como por ejemplo en Mallorca, aunque para ello es necesario que se declare la isla como zona tensionada. Precisamente, según recordó el líder nacionalista, la Comisión Europea se pronunció la semana pasada sobre la posibilidad de estudiar dichas limitaciones del mercado inmobiliario, aunque esta posibilidad todavía no se ha traducido a través de una norma. Dentro de los temas que se están debatiendo dentro de estas limitaciones se incluiría la prohibición de que los residentes puedan comprar una segunda vivienda.

Los nacionalistas consideran que es necesario que se prohíba cualquier iniciativa especulativa sobre el suelo y la vivienda, señalando que no podemos convertir la isla como una especie de tablón de monopoli. “Muchos fondos buitres invierten en Mallorca y no saben donde está situada en el mapa”.

Apesteguia ha afirmado que la escalada del valor de los inmuebles está atrayendo a los fondos especulativos para que se invierta en este mercado. “Tenemos una burguesía en Mallorca que cuando tiene dinero invierte en construcción y ello limita a otras personas a invertir en otro tipo de industria”.

El líder de Més per Mallorca reconoció que la prohibición de compra a los no residentes no es la solución definitiva al problema tan grave que representa el acceso a una vivienda, por lo que abogó por continuar desarrollando una política de habitaje. “Solo se trataría de una especie de paraguas para detener la especulación, aunque llegamos tarde para afrontar este problema”. Més ya planteó hace unos meses la propuesta para declarar Baleares zona tensionada, pero fue rechazada por la mayoría de la Cámara. Sin embargo, Apesteguía recordó que el pronunciamiento de la semana pasada de la Comisión Europea sobre estas limitaciones representan una oportunidad para el Govern para respaldar esta propuesta, aunque mostró su falta de optimismo ante la posibilidad de que el Ejecutivo vote a favor de la limitación en la compra de inmuebles para no residentes o la adquisición de segundas viviendas.

El PSIB, a través de su portavoz,sí se ha mostrado a favor de adoptar medidas parlamentarias para facilitar el acceso a la vivienda para los residentes y así Iago Negueruela también ha señalado el pronunciamiento, a petición de los socialistas, que realizó la comisión europea. Negueruela ha señalado que la propuesta europea habla, por un lado, de declarar las zonas tensionadas, y por otra parte limitar la compra de segundas viviendas. El parlamentario socialista insistió en que su partido es partidario de declarar esta área tensionada y de limitar el precio del alquiler. Y, además, considera que estas medidas deberían adoptarse con urgencia, para no empeorar todavía más la falta de posibilidades para acceder a una vivienda. Los socialistas quieren que Marga Prohens se pronuncie sobre esta situación y recordó que en la ley de capitalidad que se discutirá en el Parlament hay una enmienda que habla de la posibilidad de declarar Baleares como zona tensionada, lo que permite debatir en el Pleno sobre esta situación.

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Sagreras asegura que el PP no apoyará la compra de segundas viviendas a los residentes / J.F.M.

Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara, Sebastián Sagreras, señaló que el Ejecutivo balear estudiará la posibilidad de aplicar algunas de las propuestas que se están estudiando en Europa, como son algunas limitaciones a la compra de inmuebles a los no residentes, pero que en ningún caso apoyará la posibilidad de que un ciudadano de las islas no pueda comprarse una segunda vivienda, como por ejemplo para utilizarla durante sus vacaciones, si tiene la posibilidad de hacerlo. Sabreras aseguró que estas nuevas propuestas sobre limitación a los no residentes son medidas populistas y acusó a los partidos de la izquierda de no haber adoptado ni una sola medida durante la época del Pacte que facilitará el acceso a la vivienda a la población balear o frenara la escalada de precios de los inmuebles. En cualquier caso, el portavoz popular ha señalado que su grupo esperará a que se produzca una pronunciamiento mucho más claro por parte de la comisión europea, si bien ha aclarado que no se plantea la posibilidad de prohibir, sino solo de limitar.