La CNMC autoriza la operación de concentración de Mallorcair, la gestora de la terminal de 'jets' en Palma, en United Aviation Services

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha autorizado la operación de concentración en United Aviation Services de Mallorcair, la gestora de la terminal de jets privados en el aeropuerto de Palma, que estaba en manos de las familias Ferrer y Mudoy desde su fundación en 1991. Mallorcair hizo pública la venta a la compañía perteneciente a Stellair Group el pasado julio.

La CNMC da el visto bueno a la adquisición de la empresa familiar mallorquina especializada en handling para aviación ejecutiva y operaciones FBO (Operador de Base Fija, en inglés), es decir, los servicios de atención integral entre los que incluyen la atención a los pasajeros y las tripulaciones, la asistencia en tierra, etc.

Este tipo de aviación continúa en auge en todo el mundo y especialmente en Baleares, a pesar de que no es posible publicar las estadísticas oficiales de aterrizajes y despegues de jets desde que Aena decidió que se trata de información "privada". El último año que la empresa semipública facilitó datos de aviación ejecutiva en el archipiélago fue en 2023; cabe recordar que a raíz de la pandemia se multiplicaron los vuelos privados.

Mallorcair tras su venta seguirá utilizando este nombre comercial. / Mallorcair

La concentración de Mallorcair, que continuará operando bajo la misma marca y con el equipo directivo y la participación de la familia fundadora en la gestión del negocio, ha sido aprobado por Competencia junto con otras veinte operaciones este verano. Miquel Mudoy y Paco Ferrer eran los copropietarios.

Mallorcair, que ganó en 2025 la gestión de aviación ejecutiva en el aeropuerto por cinco años, continuará operando bajo la misma marca

Mallorcair, que presta servicios de asistencia en tierra a la aviación general, ejecutiva y de negocios, así como servicios integrales de explotación de terminales ejecutivas en el aeropuerto de Palma, resultó adjudicataria en 2025 del contrato de Aena para gestionar la terminal ejecutiva de Son Sant Joan por cinco años. La terminal ejecutiva fue renovada en 2021.

Vista de un salón de la terminal ejecutiva en el aeropuerto de Son Sant Joan. / Mallorcair

La empresa familiar mallorquina se vendió al grupo empresarial con presencia en 22 aeropuertos nacionales. Según la CNMC, esta operación "no dará lugar a solapamientos horizontales ni supondrá una modificación relevante de la estructura de mercado".

United Aviation Services es una filial controlada por Omni Handling S. L., que a su vez pertenece a Luxemburgo Stellair S. A., matriz de Stellair. Este grupo cuenta con varias sociedades dedicadas a la asistencia en tierra para aviación general y a la explotación de terminales ejecutivas en diversos aeropuertos españoles.

Dentro de la estructura de United Aviation Services, Mallorcair ha pasado a formar parte de una red de servicios de aviación ejecutiva de España con presencia en 22 aeropuertos nacionales y con implantación en Madrid, Barcelona, Málaga, Ibiza y Menorca.

Propietarios también en Ibiza

Las instalaciones de Mallorcair incluyen tres salones VIP para pasajerso, salón para la tripulación, sala de conferencias, sala de descanso y sueño privada, salas con duchas, una tienda gourmet y una galería de arte, entre otros servicios.

Mallorcair fue la pionera en impulsar y abrir la terminal de Aviación General (vuelos privados) en el aeropuerto mallorquín y durante los primeros años fue la única empresa autorizada para prestar estos servicios. Ha llegado a facturar más de 11 millones de euros anuales y atender cerca de 7.000 vuelos ejecutivos al año.

Por su parte, Stellair opera en España, Portugal, Cabo Verde y Angola. También Ibizair, el operador y agente de handling para aviación privada en el aeropuerto ibicenco, forma parte de este grupo desde 2025.