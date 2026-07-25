Escola d'Hoteleria de les Illes Balears: Formación área de Alimentos y Bebidas

La oferta formativa de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears abarca un amplio abanico de propuestas, diseñadas para responder a las necesidades del sector y ofrecer una preparación de excelencia a los futuros profesionales de la hostelería.

La formación práctica ocupa un lugar destacado en los planes de estudio y se desarrolla tanto a través de prácticas internas, realizadas en las propias instalaciones de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, como mediante estancias formativas en empresas del sector.

Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Servicios de Restauración

Duración: 2 Cursos académicos

Este ciclo forma en la preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como en la atención al cliente en el ámbito de la restauración. Se garantiza el cumplimiento de los protocolos de calidad establecidos y la aplicación de las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Salidas profesionales:

Camarero/a de bar, cafeteria o restaurante / Jefe/a de rango / Empleado/a de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas / Barman, ayudante de Sumiller.

Preinscripción y Matrícula:

Para acceder al primer curso se debe seguir un proceso de preinscripción.

Proceso de inscripción

Tercer plazo: del 25 al 28 de julio de 2026

Para preinscribirse debe acceder al siguiente enlace

Cumplimentar los datos solicitados en el formulario, además de adjuntar en pdf los documentos que se le indica.

Tercera lista de admitidos 29 de julio de 2026

La titulación mínima para acceder a Grados Medios es el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente (con nota media), y si es estudiante extranjero resguardo de la homologación en trámite o resuelta.

Curso de Sumiller

Duración: 2 Cursos académicos

El Diploma de Sumiller es una titulación propia de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, coordinada por los departamentos de Restauración y de Formación continua en colaboración con la Asociación Balear de Sumilleres.

Dirigido a: Público general / Profesionales del sector de la restauración o de la industria turística / Responsables de departamento o similares que deseen ampliar sus conocimientos sobre el mundo del vino.

Tipo de enseñanza: Presencial

Lugar de impartición: Aula de catas

Con una duración de 240 horas distribuidas en dos cursos académicos semestrales (Sumiller primer curso y Sumiller segundo curso) de 120 horas, 12 créditos cada curso.

La finalidad del primer curso es enseñar al alumno los conocimientos fundamentales sobre el mundo del vino, así como proporcionarle las herramientas, instrumentos y métodos para realizar un servicio al cliente de calidad.

Asignaturas primer curso Horas Créditos

Iniciación a la sumillería 60 6

Zonas vitivinícolas 60 6

En el segundo curso es ampliar y perfeccionar los conocimientos adquiridos durante el primero en relación con la optimización de la calidad en el servicio, la venta del vino, la cata, el maridaje y los distintos métodos de elaboración de éste. También se podrán adquirir nuevos conocimientos sobre las funciones del sumiller en productos como: el queso, el aceite, la cerveza, los destilados, los espumosos y los vinos nacionales e internacionales.

Asignaturas segundo curso Horas Créditos

Sumillería avanzada 60 6

Zonas vitivinícolas II, quesos y destilados 60 6

Salidas profesionales:

Sumiller en restaurante / Sumiller en hotel / Gestor y promotor de vinos en una bodega / Organizador de eventos enológicos y catas / Trabajador en una vinoteca

Curso 2026/2027 Calendario académico

Sumiller primer curso:

Del 07/10/2026 al 17/03/2027

Días semanales de clase: lunes y miércoles con horario: de 16:00 a 19:30 h

Calendario académico Sumiller segundo curso:

De 07/10/2026 al 17/03/2027

Días semanales de clase: martes y miércoles con horario: de 16:00 a 19:30 h

Abierto primer período de matrícula de Sumiller.

Bonificable por FUNDAE si se reúnen los requisitos

Para más información: fc-ehib@uib.es

Teléfonos: 971172780 - 971171225