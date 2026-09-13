El restaurante Morralla de Palma cocina la mejor paella de España

El restaurante Morralla, del chef Kike Erazo, ha ganado el premio a la mejor paella nacional en el prestigioso Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, celebrado este domingo, 13 de septiembre, en la localidad valenciana y en el que se ha impuesto como ganador mundial el restaurante Burguetos de México.

Morralla puede presumir de hacer la mejor paella de un restaurante nacional, una de las categorías de este certamen en el que concursan establecimientos de diferentes países. “Estuvimos cerca de ser campeones del mundo, pero hemos sido campeones de España, que es un premio espectacular”, ha declarado Erazo, que ya había participado en este concurso el pasado año. El chef argentino afincado en Palma ha estado respaldado por Rubén Novella, cocinero que ya consiguió este título en 2019.

La paella elaborada por Morralla. / Kike Erazo

Para Erazo, la clave de su premiada paella es la suma de varios factores: el punto del arroz, “perfecto”, y su color, el sofrito, incluso la simetría de las piezas de carne y de las verduras, que “no estaban apelmazadas”. A todo ello hay que añadir que “el socarrat estaba bastante bien”.

El restaurante Morralla está situado en el polígono de Can Valero de Palma y ostenta varios premios, como el TaPalma de Oro en los dos últimos años. Además, el pasado año, Kike Erazo fue el segundo mejor parrillero de España tras quedar en ese lugar en el campeonato nacional.

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En el concurso de Sueca, el ganador de la mejor paella del mundo ha sido el restaurante de México Burguetos, seguido de Arrozante, de Sevilla, y de Ca Ladio, de Llombai. En la categoría internacional ha ganado Martos Race, de Texas, y Morralla se ha impuesto como mejor paella de un restaurante nacional. Dentro de la Comunitat Valenciana, el vencedor ha sido Goya Gallery, de València, mientras que la mejor paella local es la del restaurante Llopis de Sueca.