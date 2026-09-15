Llama la atención, 15 de septiembre de 2026

Que el Ayuntamiento de Palma haya anunciado que no va a extender la zona ORA al Camp d’en Serralta, pese a que las máquinas están instaladas desde hace meses.

Lo hartito que debe de estar el señor obispo con el nivel de decibelios de los conciertos que se han celebrado este verano justo debajo de su casa, en el Parc de la Mar.

Que dos alemanes hayan comprado el velero que lleva ocho meses encallado en las rocas del Port Vell de Son Servera y se dispongan a rescatarlo y repararlo en un astillero.

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Que el polémico Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid eclipsara ayer en muchos medios la victoria de Enric Mas, la primera de un español en la Vuelta en 12 años.