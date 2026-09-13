Amigos de Enric Mas en Granada: "Nos ven con la bandera de Mallorca y nos hacen la ola"

Si la gesta de Enric Mas en La Vuelta emociona a los mallorquines, imagina vivirlo en persona y ser amigo, conocido o vecino suyo. Es el caso de Maria Antònia Nieto, Miquel Gili, Victòria Martorell y Miquel Genovart, quienes forman parte de una multitudinaria expedición de artanencs que se han desplazado este fin de semana a Granada para vivir el final de la ronda española y acompañar al artanenc. "Nos ven pasar con la bandera de Mallorca por el puerto y nos hacen la ola como si fuésemos los reyes", cuentan describiendo el furor que despierta el ciclista entre la afición nacional.

Los 'vecinos' de Enric se situaron en la subida del Collado del Alguacil, a falta de cuatro kilómetros para la meta, donde vieron cómo el artanenc ya llevaba ventaja a Roglic y se metía La Vuelta en el bolsillo: "Cuando lo hemos visto subiendo lo hemos visto bien. Además, cuando nos ha visto, nos ha sonreído y seguro que ha pensado 'aquí están los míos', uno de nosotros ha corrido a su lado y le iba animando". Maria Antònia explica que en ese momento "Enric ya sabía que La Vuelta era suya" y que entre el grupo de amigos, a pesar de no poder ver el final de etapa por problemas de cobertura, "no era necesario verlo porque todos sabíamos que ganaba esta vuelta a España".

Sin duda, La Vuelta de Enric es para enmarcar, pero solo su círculo y quienes le conocen desde hace años sabe lo mucho que ha sufrido para ganarla. "Todos estamos que no nos lo creemos, como amigo suyo es un orgullo, se lo merece más que nadie después de todos los años que ha pasado", explica Miquel Gili, quien emocionado añade que "todas las veces que lo ha intentado lo ha dado todo, hasta que toca la campana... y esta vez la ha hecho tocar". Mas ha hecho vibrar a Mallorca y a toda España, pero sobretodo a Artà, su pueblo, quien siempre lo ha apoyado y acompañado en las carreras: "Es un orgullo para todo el pueblo que lleve el nombre de Artà por todo el país y todos los sitios donde se ve La Vuelta", declara.

La alegría que desprenden Maria Antònia y Miquel por su vecino, al que conocen desde hace tantos años, es inconmensurable y vivir el triunfo de Enric Mas a su lado, en Granada, lo hace aún más especial. "Es guay vivirlo si te gusta este deporte, pero es aún mejor si tienes a alguien que es de los tuyos", reconoce Miquel, quien ya espera con ganas la jornada de este domingo que vivirán junto a una veintena más de personas que llegan de Artà y que se colocarán en la salida para, posteriormente, ir a vivir la etapa en el paso por La Alhambra.