La emblemática mercería La Veneciana encuentra relevo a sus 88 años de historia en Palma: "Lo más seguro es que den un impulso más"

El pequeño comercio de Mallorca respira aliviado. La emblemática mercería La Veneciana ha encontrado relevo a sus 88 años de historia en Palma a la antigua usanza. Pere Arbona, tercera generación de la tienda, colgó un cartel en el local y dos clientes habituales, al verlo, le llamaron y alcanzaron un acuerdo. “Hemos encontrado a personas dispuestas a continuar el trabajo y lo más seguro es que le den un impulso más”, asegura Arbona, que el 30 de septiembre será su último día al frente.

La tradición sobrevive en Palma

Los clientes del centro de Palma ya pueden suspirar tranquilos porque una de las mercerías más especializadas de la isla seguirá siendo el lugar de culto de cientos de amantes de la costura, del trabajo lento y del cuidado de los detalles por encima de la moda rápida y del consumo extremo. Está situada en el carrer Ample de la Mercè, una de las zonas de la ciudad que más se están revalorizando tras la rehabilitaciones de varios edificios, y a unos pocos metros de la Vía Sindicato. Aunque a algunos les sorprenda, el negocio tiene mucha vida por delante: “Por la tienda pasan más de cien personas diarias”.

Detalles del interior de la mercería La Veneciana. / B. Ramon

Precisamente por esa gran demanda está una de las explicaciones de que el relevo mantenga el género, el personal y el nombre. “Lo único que cambiará es que en vez de estar yo, habrá otra persona”, asegura. “Vino Diana a comprar, vio el cartel, le interesó y se ha embarcado en el proyecto. No sé si ha sido el cartel o el boca a boca”, cuenta entre risas.

"Es un negocio que funciona, es rentable y emblemático"

No ha sido una decisión económica, sino más bien el de deseo de Arbona de llevar una vida más tranquila. “Es un negocio que funciona, es rentable y también emblemático”, subraya. Una de sus aspiraciones es que sus clientes no se quedasen sin su mercería. “Quería que alguien continuara y estoy muy contento”, resume. Quienes mantendrán la misma esencia serán José Manuel Zapata y Diana Patricia Londoño.

Una clienta en la mercería La Veneciana. / B. Ramon

El goteo de clientes es constante desde primera hora entre un público que ya no solo es local. “A muchos residentes extranjeros les gusta venir porque no están acostumbrados a este tipo de establecimientos en su país, muchos turistas también se paran y compran y luego están los de toda la vida. No solo vienen personas mayores, hay nietos que les piden a sus abuelos venir y luego también hay mucha gente joven que se apunta a clases de costura y también se interesan. Pueden venir a comprar personas de 80 años como de 14”, explica.

Mercerías en Palma

El 30 de septiembre será su último día, pero en octubre acudirá algunas veces para echar una mano a los nuevos propietarios. Sin embargo, ya empieza a sentir una mezcla de sentimientos contradictorios. “Me alegro porque bajaré el pistón y tendré una vida más tranquila, pero también siento nostalgia a ratos. La vida son etapas y se trata de hacer un cambio para mejor tanto para el negocio, los nuevos propietarios llegan con nuevas ideas y más fuerza, como para mí, que quiero quitar el pie del acelerador”, confiesa.

Mercería La Veneciana, el sábado. / GUILLEM BOSCH / DMA

Con este relevo, el presente de las mercerías continúa vivo en Palma, pero sigue subyaciendo una idea sobre el futuro del tejido comercial de la ciudad. “Llevaré una vida tranquila”. Y bien merecido que está.