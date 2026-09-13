La promesa que salvó 176 años de historias de Casa Roca: "Voy a cuidar tu hogar"

«Te prometo que voy a cuidar tu hogar». Con este compromiso de Susan Butler a Catalina Torrents se firmó hace diez años la compra de Casa Roca en la notaría. Una década después, las palabras de la empresaria británica no se las ha llevado el viento. La historia del emblemático establecimiento al que decenas de miles de mallorquines acudieron durante generaciones para comprar lápices de colores, fichas de parchís o disfraces luce ahora con orgullo por todo el carismático edificio, casi convertido en un pequeño museo sentimental para los palmesanos.

Historia de Mallorca en las paredes

Como si se tratara de una historia de amor, Butler ha demostrado desde el primer momento una sensibilidad especial por mantener visible el legado de las cinco generaciones que gestionaron Casa Roca. «¿Por qué hay que hacer tantas cosas nuevas cuando hay tantas historias que hay que seguir contando? Hay palacios en la isla, pero no conozco ningún sitio como este. La historia aquí está en cada pared. Es muy especial», explica. Al instante gira la cabeza hacia el antiguo mostrador, que hoy sirve de barra: «¿Sabes cuánta gente ha venido a comprar aquí?». 176 años dan para mucho.

Ya no es un papelería

«Catalina me enseñó el edificio con ilusión porque nació aquí. Estaba un poco triste. Para ella significaba cerrar un capítulo que seguramente reflexionó durante mucho tiempo. Es un edificio que ha visto a cinco generaciones. Ahora queremos mantener el legado», asegura Butler, que reside en la isla desde 2009.

Es cierto que Casa Roca ya no es una papelería. El edificio alberga desde hace unas semanas un hotel boutique y desde este jueves también Capítulo, su recién inaugurado espacio gastronómico. Pero tampoco pretende ser un lugar como cualquier otro. La razón es sencilla: preservar y mostrar un pasado que ya no existe como negocio, pero que continúa formando parte de los recuerdos de miles de palmesanos. «Espero que muchos clientes también vengan para ver cómo ha quedado el lugar en el que tantas veces han comprado. Queremos que recuerden la visita con ilusión y que quieran regresar», explica Butler. «Construido sobre historias, listo para la tuya», es el lema alrededor del cual ha girado la restauración. De la mano de Fernando González Arquitectos, el proyecto ha buscado devolver a este emblema Art Déco «la gloria original de los años 20» sin borrar las huellas que fue dejando el tiempo.

Historia fuera y dentro del edificio

Desde fuera nadie sería capaz de adivinar hasta qué punto ha cambiado el interior. La fachada permanece prácticamente intacta. Y a las puertas de Capítulo, un Seat 600 decorado con el logotipo del establecimiento ya anticipa el protagonismo que Butler concede a la historia. «Me encanta. Muchas veces acompaño al colegio a mis hijos con este coche», cuenta entre risas.

Al girar la esquina, en el escaparate exterior de la calle Llotgeta, Joan Aguiló y Alex (@Inkterrorist) han rendido homenaje a Mariano y Vicenta —cuarta generación de Casa Roca y padres de Catalina—. «Es una recreación artística de los papeles de fumar originales que se encontraron ocultos en la caja fuerte de la antigua tienda». En otra de las ventanas aparecen Chari y Mati, dos empleadas históricas que dedicaron toda su vida laboral al establecimiento. «Se emocionaron al saber que formarían parte del proyecto».

Expectativas que se cumplen

La expectativa aumenta al cruzar las puertas de Capítulo. El nuevo espacio es cálido y acogedor, pero permite reconocer continuamente la memoria del establecimiento. «De lo que más orgullosa estoy es del mármol, que es el original», subraya Butler.

Capítulo es también un tributo a la viticultura de Mallorca, con más de cuarenta referencias de vinos locales disponibles por copas gracias a un «sistema mágico de máquinas de preservación y catas».

Todo lo que permaneció olvidado durante una década cobra vida de nuevo. Recuerdas, por ejemplo, qué cartulina necesitabas o ves quizá por primera vez aquella escalera despejada de objetos y cajas. Y regresas, durante un instante, a la niñez. Porque aquí el lugar es el protagonista. «Veía el espacio muy hermoso, prácticamente acabado, pero con cada cosa nueva que traíamos alucinaba con cómo mejoraba», cuenta Gaia Repetto, directora general del espacio.

Mobiliario con mucha vida

Y esas cosas nuevas son muy antiguas. No son detalles decorativos comprados en Amazon ni elegidos de un catálogo de cualquier multinacional. Durante años, Susan Butler ha ido encontrando auténticos tesoros en el ático del edificio. A ellos se suman algunos de los recuerdos que Catalina Torrents le ha ido entregando y a los que la nueva propietaria ha concedido un lugar privilegiado en diferentes rincones.

«Durante la obra hemos pasado mucho tiempo juntas para que pueda entender la historia de la familia», subraya Susan. El agradecimiento es mutuo y por eso los apartamentos del hotel llevan los nombres de familiares que marcaron la historia de Casa Roca. El pasado acompaña incluso a los huéspedes por los pasillos, donde cuelgan fotografías históricas de Palma publicadas por Diario de Mallorca, obras de Torrelló y Nicolás Tous.

Descuentos para residentes

La relación con quienes viven alrededor del edificio también ha formado parte de esta nueva etapa. Como agradecimiento a los vecinos por su «apoyo y paciencia» durante estos años, Casa Roca ha lanzado para Capítulo un descuento del 25% para los residentes de las calles Hostals y Llotgeta. El resto de palmesanos pueden beneficiarse de un 15% mostrando la Tarjeta Única o el DNI.

Hay otra continuidad que no aparece escrita en las paredes. Casa Roca vuelve a estar dirigida por mujeres. Vicenta y Catalina, cuarta y quinta generación, fueron dos mujeres emprendedoras que se pusieron al frente del establecimiento durante décadas y ahora son otras mujeres las que continúan escribiendo la historia de un edificio que lleva 176 años acumulándolas.

Susan prometió a Catalina que cuidaría de su hogar. Diez años después, el hotel ya recibe huéspedes, Capítulo acaba de abrir sus puertas y las fotografías, objetos y recuerdos vuelven a ocupar su sitio. La antigua papelería no regresará, y tampoco se pretendía que lo hiciera. Pero quien vuelva a cruzar su puerta todavía podrá reconocerla. Quizá de eso se trataba aquella promesa.