El abogado de Milojevic alega que se limitaba a darle asesoramiento legal

Al cumplir un año en prisión provisional por la macrooperación Enroque, contra una gran trama de narcotráfico y blanqueo de dinero en Mallorca, el abogado Gonzalo Márquez ha presentado un recurso a la Audiencia Nacional en el que solicita su puesta en libertad en el que plantea, entre otros argumentos, que se limitaba a «asesorar legalmente» al considerado el cabecilla de la organización, Stefan Milojevic. La Audiencia lo ha denegado, de manera que Márquez seguirá en prisión provisional. «No hay que olvidar que no actúa en el procedimiento como letrado, sino como persona investigada por unos hechos que supuestamente ha cometido y que pudieran ser constitutivos de delito», apuntan los magistrados.

El abogado Gonzalo Márquez fue detenido el 11 de agosto de 2025 junto a una decena de personas más en la operación Enroque, desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional contra una organización dedicada al tráfico de drogas a gran escala y el lavado de dinero con operaciones inmobiliarias. Junto a él fue arrestado el supuesto cabecilla, Stefan Milojevic. Tras prestar declaración, Márquez ingresó en prisión provisional, al igual que los principales detenidos. Todos ellos acaban de cumplir un año en la cárcel.

La defensa de Márquez presentó recientemente un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional solicitando su puesta en libertad. Para ello alegó, entre otras cosas, «falta de motivación real de las resoluciones judiciales, asunción acrítica del relato policial, errores y tergiversaciones en los indicios policiales, debilitamiento de los indicios de criminalidad, inexistencia de riesgo de fuga, inexistencia de riesgo de reiteración delictiva y vulneración del secreto profesional». Entre otras cosas, la apelación relata supuestos errores de los investigadores, y refiere a las grabaciones de las conversaciones del investigado «que se interpretan como actividad delictiva y en realidad son asesoramientos legales».

La Audiencia Nacional alude al informe del fiscal, en el que se describen las investigaciones desarrolladas en el caso sobre la «existencia de varias ramas de supuesta distribución de estupefacientes y donde se menciona que el apelante presuntamente se ocuparía de las operaciones de blanqueo de dinero y ganancias procedentes del tráfico de drogas, añadiendo la existencia de indicios de que también podría conocer (...) las diferentes operaciones de tráfico de drogas».

El auto considera que «no existe una falta de motivación» en la resolución sobre su orden de prisión. Entiende también que hay indicios de criminalidad suficientes y que se cumplen requisitos, como garantizar que el investigado no se evada de la acción de la justicia o procure ocultar o destruir las pruebas que puedan existir contra él».

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Respecto la vulneración del secreto profesional por su condición de abogado, el tribunal también lo desestima: «No actúa en este procedimiento como letrado, sino como investigado por unos hechos que supuestamente ha cometido y que pudieran ser constitutivos de delito, lo cual no es óbice para que en otro orden de cosas, pueda acogerse al secreto profesional derivado de su condición de abogado, debiendo diferenciarse claramente una y otra condición».