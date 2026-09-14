Ciclismo
El homenaje a Enric Mas en Mallorca tendrá que esperar
El nuevo campeón de la Vuelta tiene la mirada puesta ya en el Mundial de Montreal, que arrancará este domingo, antes de recibir el homenaje de su pueblo, Artà, y del Govern
La celebración tendrá que esperar unos días. Después de que Enric Mas conquistara ayer la Vuelta a España, el Govern balear y Artà tendrán que posponer el homenaje previsto al ciclista mallorquín, ya que el corredor tiene ahora la mirada puesta en el Mundial de Montreal, que dará el pistoletazo de salida este domingo 20.
Su próximo compromiso obliga, por tanto, a retrasar la celebración de su histórico triunfo en Mallorca, donde se espera que pueda recibir el reconocimiento de las instituciones y de sus vecinos a su regreso.
La victoria se vivió ayer en Granada junto al propio corredor. Alrededor de 200 artanencs se desplazaron hasta allí para animar a su paisano, entre ellos familiares y personas de su entorno, que no quisieron perderse en directo un día histórico para el ciclismo mallorquín. Artà se volcó así con uno de los mayores éxitos deportivos de su historia.
También estuvieron presentes representantes de las instituciones de las Illes Balears: Joan Antoni Ramonell, director general d’Esports; Jaume Bauzà, conseller de Turisme, Cultura i Esports, y Antoni Bauzà, president de la Federació de Ciclisme. Todos ellos acompañaron a Mas en Granada en una jornada que quedará marcada para siempre en la historia del ciclismo de la isla.
Ahora, el homenaje en Mallorca tendrá que esperar. El Govern y Artà deberán aguardar al regreso del campeón para celebrar como merece una victoria que ya forma parte de la historia del deporte mallorquín y español. Primero toca el Mundial y, después, llegará el momento de festejar la Vuelta con los suyos y de rendir tributo al nuevo campeón.
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