Enric Mas se asoma al Olimpo del deporte mallorquín

La victoria de Enric Mas en la Vuelta volvió a colocar al deporte mallorquín en lo más alto. El triunfo del artanenc le permite asomarse al Olimpo que ocupan unos pocos privilegiados: Rafel Nadal, Rudy Fernández y Jorge Lorenzo. El artanenc se cuela así en la lista de deportistas que han puesto el nombre de la isla en la cumbre de sus disciplinas.

Ningún mallorquín había logrado ganar una gran vuelta ciclista, hasta que llegó él. Lo mejor de todo es que, con 31 años, el corredor sigue teniendo suficiente carrera por delante para alargar su palmarés y su ya figura de leyenda dentro del ciclismo mallorquín. Y la primera oportunidad se le presenta justo esta semana, en el Mundial de Montreal.

Mallorca, tierra de campeones

Enric Mas no es el primero en abrirse paso hasta ese Olimpo. Antes que él, otros deportistas mallorquines consiguieron convertir sus éxitos en parte de la historia de la isla. El primero que se le viene a la cabeza a cualquiera es Rafel Nadal. Parecía improbable que nadie superase a Carlos Moyà cuando este conquistó Roland Garros en 1998 y se colocó como número uno del mundo del ránking ATP, siendo el primer español en lograr esta hazaña. Pero llegó un manacorí que rompió todos los récords. Ganó 22 Grand Slams, entre ellos 14 Roland Garros, y ocupando el número uno un total de 209 semanas.

Rudy Fernández, por su parte se convirtió en uno de los grandes referentes del baloncesto español. Fue el primer mallorquín en debutar en la NBA. Con la selección española, ha conquistado once medallas: seis oros, tres platas y dos bronces. Fue, además, el único jugador que estuvo presente en los seis títulos conquistados entre 2006 y 2022. Y también ha ganado tres Euroligas y numerosos títulos nacionales.

El tercero de este Olimpo es Jorge Lorenzo. Conquistó cinco títulos mundiales a lo largo de su carrera, dos en 250cc y tres en MotoGP, donde se codeó con Valentino Rossi, considerado por muchos como el mejor piloto de la historia del motociclismo. En la categoría reina, Lorenzo sumó 47 victorias y 114 podios, consolidándose como uno de los grandes referentes de su generación. Y por detrás suya aparece también Joan Mir, que ganó el Mundial en 2020, siendo el segundo mallorquín en conseguirlo.

Por detrás de ese trío de elegidos aparece una nómina de referentes del deporte mallorquín: Joan Llaneras y Guillem Timoner, leyendas del ciclismo en pista; Brigitte Yagüe, triple campeona mundial de taekwondo; Marcus Cooper, campeón olímpico de piragüismo; Cata Coll, Mariona Caldentey y Patri Guijarro, campeonas del mundo y de Europa (Guijarro no estuvo en el Mundial por el ‘caso Vilda’); Paula Barceló, bicampeona mundial de vela; o Alba Torrens, una de las grandes figuras del baloncesto español.

Y ahora, entre ellos, aparece Enric Mas. El artanenc no llega como un nombre más a esta lista. Su victoria en la Vuelta a España supone un hito inédito para el ciclismo de la isla. El triunfo en la Vuelta puede ser el punto de inflexión definitivo de una carrera en la que parecía que se le iba a resistir una victoria de este tipo y que ahora le permite mirar de frente a las leyendas que le precedieron. El ciclista del Movistar Team se gana así un lugar entre los grandes nombres del deporte mallorquín y, sobre todo, la oportunidad de seguir escalando posiciones en una lista que todavía tiene mucho por escribir.