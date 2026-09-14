"Será una fiesta": Palma se llenará de 'xeremiers', pasacalles, circo y charangas esta semana para incentivar el comercio local

Llega la segunda edición de 'Viu Palma, La Ciutat de les Compres' con un mensaje claro: dinamizar las calles, las compras y atraer actividad a los ejes comerciales. Lupe Ferrer y Carolina Domingo han repetido el objetivo varias veces en la presentación del programa de actividades este lunes en la Plaza Mayor, en pleno centro de la ciudad, mientras varios camiones descargaban y los restauradores comenzaban a preparar una jornada más para llenar de turistas la zona.

Inicio del programa

Sin descuentos anunciados, pero con alguna sorpresa preparada, un flashmob (baile) dará el pistoletazo de salida al programa de actividades este jueves a las 16:00 horas en el Passeig des Born. Continuará con actuaciones de 'xeremiers', charangas o pasacalles circo por zonas céntricas como Plaza de España, Plaza Major, Calle San Miguel, Santo Domingo, pero también saldrá a otros lugares como la Plaza París o Nuredunna.

Fiesta y regalos para los visitantes

"Serán fiestas divertidas y el día de inauguración habrá obsequios para los visitantes y ciudadanos que vengan", destaca Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, que añade: "Queremos dinamizar las calles e invitar a la gente que venga a Palma para que disfrute del comercio local y de proximidad. Tenemos buenos productos, buenos precios y también queremos demostrar que nuestras calles están vivas y seguras".

Por su parte, la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos asegura que esta campaña es una oportunidad demostrar que comercio local "no solo vende productos y servicios. También genera convivencia, identidad y vida en nuestras calles".

Lugares de Palma donde habrá actuaciones

Las actividades se concentran el jueves 17 de septiembre por la tarde a partir de las 16 horas, el viernes 18 desde las 17:00 horas hasta las 19:30 horas y el sábado, que coincide con la Nit de l'Art, en dos tramos diferentes: de 11:30 a 13:00 horas y de 17:00 a 18:30 horas.

El programa es variado, pero se concentra en el centro de la ciudad con un mayor número de actividades en la Plaza de España y en la Plaza Major. Además, las actuaciones se moverán a ejes como: Plaza del Mercat, Ramblas, Nuredduna, Sindicato, Velázquez, Oms, Jaume II, Santo Domingo, Plaza París, Sant Nicolau, Argenteria, Calle San Miguel, Plaza Madrid, Son Ferriol, Els Geranis, Olivar, Blanquerna, Pere Garau, Colom o Jaume III.

"Es un polo de atracciones. Se van haciendo también según las demandas que tenemos de los comerciantes. No tenemos ningún barrio que se pueda quejar y, si lo hubiera, trabajaríamos con ellos para ayudarlos. Siempre hemos dicho que desde las patronales nuestra misión es ayudar a que se venda nuestro producto local. Para nada tenemos zonas preferentes. Nos guiamos también mucho por las zonas donde pasea también más gente, donde hay más comercio, pero nos adaptamos a cualquier zona de la ciudad", explica Domingo.

Redescubrir la ciudad

La presidenta de Pimeco también ha querido agradecer el apoyo del Ayuntamiento, en este caso de Palma Activa: "Tenemos suerte que apuesten mucho por subvenciones para ayudar al pequeño comercio para modernizarlo y ponerlo al día. Sin estas ayudas muchos más comercios que hoy están abiertos estarían cerrados".

Además, también ha reivindicado el ejercicio de memoria colectiva que puede suponer: "Este tipo de campañas también sirven para hacer recordar a la gente. Queremos que redescubran Palma y dar a conocer nuestro comercio. Tenemos nuevos y también emblemáticos. Es un paseo bonito para ver, recordar y si tienes hijos o nietos decir que paseabas por aquí y que había este o tal comercio y ahora hay esto porque siempre hay una evolución. Y esto es la vida. Queremos que no se pare esta historia y que siga con las generaciones de nuestros hijos".