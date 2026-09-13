“Nos gustaría recuperar un producto emblemático como el Laccao, que ya no es mallorquín”

Pedro Monroig es el director de la empresa Quesos Grimalt desde hace medio año, cuando tras el cierre de Agama la explotación SAT Son Carbó, la más grande de Balears, adquirió el 51% de la firma quesera en una operación encaminada a dar salida a la leche producida en la isla. Actualmente, la empresa gestiona el 90% de la leche generada en siete de las nueve explotaciones ganaderas que resisten en Mallorca. A pesar de todo, ve el futuro con optimismo.

-¿Cómo definiría estos primeros seis meses al frente de la empresa?

-Hay trabajo por hacer. En general, estamos contentos, las sensaciones son buenas. Todavía queda camino por recorrer.

-Son ustedes los salvadores de la leche de Mallorca. ¿Está cómodo con la definición?

-Me parece un poco grande la palabra, pero es cierto que al final actualmente son los únicos que compramos leche cruda en la isla. Hay dos vaquerías que siguen haciendo leche y queso por su cuenta, pero el resto nos tienen que vender necesariamente la leche a nosotros.

-¿Las siete explotaciones que les proporcionan leche están en la comarca del Migjorn?

-Están repartidas por toda la isla. Es cierto que tres de ellas están en Campos, una está en Felanitx y otra en Porreres, pero también hay otras en Palma y Llubí.

-¿Cómo ha sido el proceso que les ha llevado a asumir el 90 por ciento de la leche que se sigue produciendo en Mallorca?

-Un poco forzado, le diría. Al final no queda más remedio. Somos una empresa privada, pero en parte también hacemos una función social. La alternativa es que estas explotaciones cierren, y no queremos que esto pase, por lo que hacemos un esfuerzo para dar salida a toda la leche. Es algo que no hemos elegido pero estamos contentos de hacerlo.

-Es como una función social pero también debe aportar beneficios que rentabilicen la inversión…

-A medio plazo sí, pero a corto plazo vamos un poco más justos. No estamos mal, pero sabíamos que sería una tarea complicada. Antes la empresa no manejaba este volumen de leche y ahora, de golpe, tenemos que dar salida a toda esta leche porque las vacas siempre la producen. Nosotros tenemos la capacidad productiva para fabricar el queso, pero de un día para otro no podemos hacer que la gente consuma el doble de queso. Es lo que intentamos incentivar ahora, que la gente nos conozca y que podamos ser una opción real a la hora de elegir el queso que consumen en las casas.

-El cierre de Agama, que ha sido traumático por la historia de la empresa lechera, ha sido una gran oportunidad para ustedes. En este caso, no hay mal que por bien no venga.

-Sí, nosotros lo vivimos con esperanza. Es cierto que en Mallorca no se hace tanta leche como en otros lugares de España pero sí se produce la leche suficiente como para abastecer a la isla de diversos productos lácteos. Se puede hacer un poco de leche, yogur, mantequilla, nata...A día de hoy es algo que no podemos producir porque lleva tiempo pero no lo descartamos en un futuro. Sería guapo tener un sector lácteo lo más completo posible y poder abastecernos nosotros mismos de todos estos productos.

-¿La compra de la mayor parte de las acciones de Quesos Grimalt por parte de la ganadería de Son Carbó ha sido vital para poder asumir la producción lechera?

-Sí, al final Son Carbó es la ganadería más extensa de Mallorca y tienen un pulmón muy grande. Tener el apoyo y la producción de Son Carbó te abre las puertas a poder hacer muchas cosas. Permite planificar a largo plazo y sin ellos sería imposible. Ellos son los que mueven las agujas de verdad en temas de leche.

-Gestionan unos 5,2 millones de litros de leche anuales. ¿Todo este volumen se destina a queso?

-Todo lo que nos quedamos nosotros se emplea para elaborar queso, pero hay una parte a la que no podemos dar salida porque nuestras cámaras no tienen capacidad suficiente. Antes de cerrar la operación, la ganadería de Son Carbó enviaba la leche a Valencia durante unos meses. Nosotros mantenemos el acuerdo, aunque en menor cantidad. Son unos buenos socios comerciales, estamos contentos con ellos, y nos ayudan a regular la entrada de leche en Mallorca para poder ir poco a poco y hacer las cosas bien. Tenemos claro que no queremos ir rápido porque debemos mantener la calidad de los productos Grimalt.

-¿Cuántos litros de excedente de leche se envían a Valencia?

-Depende de muchos factores. Cada semana preparamos el envío en función de la producción de leche de nuestras ganaderías. Serían entre 20.000 y 30.000 litros semanales. Hay que tener en cuenta que en invierno seguramente el volumen será mayor. La calor afecta muchísimo a las vacas, que producen menos leche.

-¿El objetivo, más adelante, es asumir la totalidad de esta leche que se produce en Mallorca?

-Exacto, pero ahora es un futuro que no sabemos si es a medio o largo plazo. Debemos ver la aceptación del mercado y la capacidad que tenemos para hacer las cosas para que salgan bien.

-¿Han podido aumentar la elaboración de quesos de forma considerable?

-Un poco más. Intentamos hacerlo de forma gradual, pero ahora ya se nota. Se está dando salida a más producto y hay más ventas que el pasado año. Poco a poco va creciendo la demanda.

-¿Comercializan sus quesos solo en Mallorca o los exportan también a la península?

-Actualmente solo se venden en Mallorca, Eivissa y Menorca. La comercialización a la península es una alternativa que no descartamos. Debemos ser realistas y estudiar todas las alternativas. Hoy no es algo que esté sobre la mesa pero si viene alguien de la península con una oferta interesante para comprar queso... Nosotros priorizamos hacer producto 100% mallorquín y llevarlo a la península sobre exportar la leche, pero ahora estamos muy contentos con los socios de Valencia que nos compran la leche.

-¿No es incongruente que casi toda la leche que compran los mallorquines venga de la península cuando todavía quedan ganaderías activas en la isla?

-Actualmente toda la leche envasada en brik que pueden comprar los consumidores mallorquines viene de fuera. Desde el cierre de Agama ya no hay leche mallorquina en el mercado, y creo que ya se ha acabado el stock, por lo que ya no se encuentra en los supermercados. El Laccao, por ejemplo, se hace con leche catalana. Mallorca actualmente no tiene leche propia para beber. Nosotros intentamos ahora hacer leche fresca y me consta que las otras dos ganaderías que no trabajan con nosotros también la elaboran, aunque no tienen tanta leche.

-¿La leche fresca que han empezado a elaborar ustedes se venderá en formato brik?

-No, una cosa es la leche fresca y otra es la leche cruda. La leche cruda es la que sale directamente de la vaca y la leche fresca es pasteurizada, se calienta a unos 70 y pico de grados. Es la leche que va en botella de plástico y dura no más de una semana una vez abierta, preferentemente tres días.

-¿Cuál es el motivo por el cual no pueden aportar al mercado leche en brik para que al menos haya una alternativa mallorquina para los consumidores?

-A día de hoy no es una alternativa real. No dejamos de ser una empresa privada que busca rentabilidad. Para embotellar leche hay que tener un volumen muy importante, varios millones de litros, y actualmente Mallorca no produce tanta. Si al final estabilizamos el sector y vamos a más, se podría empezar a estudiar la posibilidad de fabricarla.

-Pero ustedes venden en la península parte de la leche producida en Mallorca, mientras que los mallorquines no pueden comprar leche de la isla para beber porque toda llega de fuera. ¿No es surrealista?

-Nosotros exportamos leche cruda. La elaboración de leche en brik te da muy poco margen porque no puedes ofrecer un valor añadido, solo es leche en brik. Si no haces una cantidad importante de litros no compensa encender la máquina. Los litros que tenemos ahora no son suficientes y estamos un poco a medias. Somos los primeros que hemos estudiado la posibilidad de embotellar la leche como hacía Agama, pero a día de hoy no es viable. Tenemos la responsabilidad de que si nosotros no vamos bien arrastramos a todo el sector porque no hay nadie más. Por ello debemos ir con pies de plomo.

-¿Tienen en mente recuperar un producto similar al emblemático Laccao, del que Mallorca se ha quedado huérfana?

-Es algo que me gustaría, no sé si con la marca de Laccao, porque es propiedad de Damm. El Laccao era algo muy nuestro. Conserva el nombre, pero no es mallorquín. Todavía puede encontrarse en el mercado, pero lo único que mantiene es la etiqueta y la receta. La leche, que es la base, ya no es la misma.

-¿El consumidor local responde bien?

-Siempre puede mejorar. Ahora cada vez tenemos más puntos de venta, vamos avanzando pero todavía queda mucho camino por recorrer por la cantidad de leche que Agama dejó tirada.

-¿Han tenido ayudas institucionales para iniciar todo este proceso?

-Estamos en contacto casi a diario con la conselleria de Agricultura. La verdad es que nos han ayudado mucho. Las ayudas salen cuando salen, ahora no hay ninguna disponible, pero nos apoyan y no tenemos quejas. En temas de promoción se han portado muy bien.

-¿La producción lechera de Mallorca tiene futuro?

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-Sí, hay futuro. La realidad es que ahora es un momento delicado que implica mucho trabajo por parte de todos. Pero somos optimistas con respecto al futuro. Hablamos con los ganaderos y gracias a Dios todos los que quedan tienen relevo generacional, y esto es muy importante. Si hacemos las cosas bien hechas como hasta ahora y tenemos un poco más de apoyo por parte de los consumidores habrá sector lechero mallorquín por muchos años.