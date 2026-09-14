Palma abre este miércoles las solicitudes para la nueva ORA, pero aplaza su llegada a tres barrios

El Ayuntamiento de Palma abrirá este miércoles 16 de septiembre el plazo para que los vecinos afectados por la ampliación de la ORA soliciten su distintivo de residente. Será el primer paso para poner en marcha una de las principales modificaciones del aparcamiento regulado de los últimos años, que supondrá incorporar unas 12.000 nuevas plazas a las aproximadamente 12.000 que existen actualmente.

Los barrios que se verán beneficiados por esta ampliación son Foners, Pere Garau Est, Son Fortesa Sud, Els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Camp Redó y determinadas calles de Bons Aires.

La ampliación, sin embargo, no llegará inicialmente a todos los barrios contemplados. Santa Catalina Nord, Es Fortí y Camp d'en Serralta quedarán por ahora fuera de la implantación, pese a estar incluidos en la ampliación aprobada, mientras Movilidad estudia cómo resolver diferentes problemas específicos de estas zonas.

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha explicado que el objetivo es que los residentes dispongan de más de tres meses para completar los trámites antes de la entrada en funcionamiento de la nueva ORA, prevista inicialmente para el 1 de enero de 2027.

Cartel de la campaña informativa de la nueva ORA de Palma. / Cort

"Respondemos a una petición histórica de los barrios para poder aparcar cerca de su casa", ha defendido Deudero. El Ayuntamiento justifica la ampliación por las dificultades de estacionamiento existentes en barrios densamente poblados, donde hasta ahora muchas plazas carecen de regulación y pueden permanecer ocupadas durante periodos indefinidos.

Movilidad también ha detectado un efecto de desplazamiento desde las zonas donde ya existe ORA hacia los barrios limítrofes, además de poca rotación de vehículos e incluso problemas relacionados con coches abandonados. Según Deudero, la regulación beneficiará a los residentes al facilitar el estacionamiento en su entorno y también a los comercios al aumentar la rotación.

Tramitación digital y 24 euros al año

La solicitud de los distintivos se realizará por vía telemática, a través de la web de MobiPalma. Los residentes podrán utilizar además un buscador introduciendo su calle y número para comprobar si su domicilio queda incluido dentro de la ampliación. Quienes tengan problemas con la documentación o necesiten asesoramiento podrán acudir con cita previa a las oficinas de la SMAP. El Ayuntamiento prevé disponer de una bolsa de hasta 20 personas para reforzar la atención presencial en función de la demanda que genere el proceso.

Para obtener la autorización será necesario estar empadronado en la zona, tener el vehículo domiciliado correctamente, disponer del permiso de circulación y del carné de conducir en vigor y estar al corriente del pago de los impuestos municipales.

Si toda la información consta correctamente en los registros municipales, Deudero asegura que la tramitación será "prácticamente inmediata". Una vez abonada la tasa, la autorización tendrá validez a partir de las 72 horas siguientes.

El distintivo costará 24 euros anuales y será completamente virtual: no habrá ninguna pegatina física en el vehículo, sino que la autorización quedará asociada a su matrícula. El pago se podrá realizar mediante tarjeta o carta de pago municipal, pero no en efectivo.

Los residentes que ya disponen actualmente de ORA no tendrán que realizar ningún nuevo trámite por la ampliación y renovarán su autorización mediante el procedimiento habitual. Los conductores que no sean residentes podrán seguir estacionando en las plazas reguladas mediante el correspondiente tique.

Santa Catalina Nord, Es Fortí y Camp d'en Serralta tendrán que esperar

La implantación se retrasará, en cambio, en Santa Catalina Nord, Es Fortí y Camp d'en Serralta. En el caso de Santa Catalina, Deudero ha explicado que existen problemas con la actual disposición de algunos estacionamientos, donde los vehículos llegan a invadir parcialmente las aceras, y que existen informes desfavorables sobre esta solución.

Movilidad pretende estudiar alternativas de aparcamiento a medio y largo plazo antes de activar allí la regulación. Mientras tanto, estos sectores permanecerán "en stand by", aunque formalmente formen parte de la ampliación aprobada. En Camp d'en Serralta y Es Fortí, el Ayuntamiento también alude a casuísticas específicas que deberán resolverse antes de incorporar las nuevas plazas.

Los parquímetros necesarios para la ampliación ya están instalados y durante estas semanas se está completando la pintura y señalización horizontal. La previsión continúa siendo activar la nueva ORA el 1 de enero, aunque Deudero ha abierto la puerta a ampliar el periodo de adaptación si el despliegue del nuevo sistema de movilidad previsto para diciembre aconseja conceder más tiempo a los vecinos.