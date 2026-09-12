Maria Antònia Munar: “Costitx es un pueblo muy avanzado en las decisiones que adopta”

Maria Antònia Munar ha reaparecido este sábado a mediodía en la Casa de Cultura de Costitx para asistir al acto de elección de Joan Munar Munar como nuevo alcalde de la localidad del Pla después de la renuncia formalizada este pasado viernes por su antecesor en el cargo, Antoni Salas, en el mismo local municipal. Un pleno al que también asistió la histórica política mallorquina, apartada de la primera línea desde que en el año 2010 fuera condenada a 14 años de prisión por diversos casos de corrupción.

La líder histórica de Unió Mallorquina, que se inició en el mundo de la política en su pueblo natal, del que fue alcaldesa entre 1979 y 2007, y también ejerció de presidenta del Consell (1995-2007) y del Parlament (2007-2010), ya ha cumplido condena y a veces se deja ver por Costitx para participar en actos políticos o sociales.

Tanto el viernes como el sábado no ha querido perderse los plenos de despedida de Antoni Salas y de proclamación de Joan Munar como alcalde. Una vez finalizado el pleno extraordinario de este sábado, Maria Antònia Munar ha querido posar para la foto junto a ambos políticos de El Pi para inmortalizar en el mismo encuadre a los tres únicos alcaldes que ha tenido Costitx en los últimos 48 años.

También se ha prestado a hacer declaraciones públicas. Dominando la escena, como siempre ha sido habitual en ella, la emblemática política mallorquina ha dejado claro antes de que la prensa acercase los micros a su boca que únicamente hablaría del acto de proclamación del nuevo alcalde de Costitx, frenando de esta manera cualquier intentona de preguntar alguna cuestión más comprometida.

Antoni Salas, Joan Munar y Maria Antònia Munar, los tres alcaldes de Costitx durante los últimos 48 años. / J. Frau

Munar ha proclamado su orgullo de ser de Costitx, un pueblo “muy agradable que ama mucho a su lengua, su cultura y todo lo que representa”, y asegurando que su población es “muy avanzada en las decisiones que toma”, citando como ejemplo su propia elección como alcaldesa: “Hace 48 años Costitx eligió a una mujer de 24 años como alcaldesa y duró 28 años con mayoría absoluta”. Después ha destacado la posterior elección de Antoni Salas, “que ha durado casi 20 años y se ha ido porque ha querido, dejando a otro alcalde”, en referencia al nuevo regidor Joan Munar. “Ello significa que es un pueblo que ama mucho lo suyo”, ha añadido.

La exalcaldesa ha insistido en la “unidad” que reina en el Ayuntamiento, “y ello se ha confirmado hoy porque el nuevo alcalde ha obtenido tanto los votos de El Pi como el de la regidora del PP (en la oposición) por lo que sale reforzado”.

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A su entender, el “secreto” para gobernar tantos años es la “unidad del pueblo por encima de partidismos”. “Lo que queremos es que Costitx funcione y siga siendo el pueblo encantador que siempre ha sido”, ha añadido antes de recomendar al nuevo alcalde, del que está convencida que “gobernará muchos años”, que “escuche mucho a la gente, sea valiente en tomar decisiones y conserve la esencia de Costitx, de nuestra lengua, cultura, tradiciones y forma de ser”. “Y que no se deje influir por modas momentáneas que hacen perder la identidad”, ha concluido de forma enigmática.