El presidente Gabriel Le Senne y la vicepresidenta Marga Prohens

El nativo se dirige a la parada de taxis de la palmesana plaza de España. No hay ni un solo vehículo de servicio público en la céntrica ubicación, pero sí una cola de veinte turistas que ejerce un efecto disuasorio. Dado que nunca conseguirá un taxi, en la ciudad gobernada ocho de los últimos 16 años por la derecha y otros ocho por la izquierda, el indígena tiene tiempo de sobras para plantearse:

-¿Por qué la gente vota a la ultraderecha?

Esta cavilación nos empuja a la hipótesis ahora racional de encumbrar al presidente Gabriel Le Senne y a la vicepresidenta Marga Prohens, invirtiendo así la previsión inicial para 2027 en el Govern. La alineación Vox/PP dejaría de ser una humorada, aunque la identificación de ambos partidos es tan absoluta que no afectaría en lo más mínimo a la gobernación de Balears. Esta hipótesis se ha acelerado con el reciente sorpasso de la ultraderecha de la AfD a la derecha a secas de la CDU, en un land de la Alemania tan mallorquina. No es probable que ocurra, pero tampoco es imposible, y por eso ha desatado un cosquilleo nervioso en el PP.

El resultado de Sajonia, en una proporción de 44 a 17 por ciento para los equivalentes de Vox y PP, era más inverosímil en Alemania que en Mallorca, pese al vigente 36 a 14 por ciento para los populares. Ahora se pronostica incluso para Berlín, y esta cadencia obliga a Le Senne a aspirar al Consolat. El actual presidente del Parlament no equivale exactamente al marcial sajón Ulrich Siegmund con su corte de militar años treinta, salvo urgente teñido capilar y restyling del mallorquín, pero el votante balear concede mayor credibilidad a los candidatos feos. En cuanto a Prohens, como vicepresidenta culminaría su relajada vocación de espectadora sin frase.

El PP ha incubado el huevo de la serpiente, en sentido literal en Balears porque Prohens amparó el ataque machista y violento de Le Senne contra mujeres vivas y muertas, desde la mismísima presidencia de la cámara. El hipotético sucesor compite gracias al perdón de la actual presidenta, su patrocinadora. Balears se merece tener al primer candidato que llega ya procesado a presidente del Govern, en lugar de aguardar a su salida del Consolat para cumplimentar ese compromiso penal, como venía siendo habitual.

Vox aplasta al PP, de momento en la Alemania que se refiere a Mallorca como «nuestra isla». La intranquilidad de la derecha fetén ante un vuelco conservador se acentúa al desglosar el mapa electoral. Qué puede suceder en Palma, la ciudad que desde Ruiz Mateos nunca desaprovecha una oportunidad de votar a la extrema derecha. Para no distraerse con partidos minoritarios, estamos omitiendo la opción muy real de que el PSOE descienda a tercera fuerza en la capital. Ahora mismo, los socialistas solo aventajan a la ultraderecha en la modesta proporción del 25 al 21 por ciento.

Con el PSOE local al borde del abismo, a nadie puede extrañarle que Balears sea la comunidad más inflada de nuevos votantes por la ‘ley de nietos’, que incrementaría el voto exterior en más de un treinta por ciento en caso de recibir el plácet del Supremo. Si Alemania atrajo a España a la democracia con millones de marcos de la mano de Helmut Schmidt, el canciller que fue fiel a Mallorca hasta cuando llegaba a la isla en silla de ruedas, ahora Sajonia sacude el mapa electoral. Como mínimo, ya puede apuntarse que el PP balear retrocederá por difícil que parezca en 2027, al igual que ocurrió en las recientes autonómicas encadenadas.

La autoficción permite avizorar a un president Le Senne que podría seguir cumpliendo en el Consolat con el lema de Mark Zuckerberg que aplica a rajatabla, «muévete rápido y rompe cosas». Sobre todo la segunda parte. La acometida sajona ya garantiza que una reducción del actual marcador en diputados ultraconservadores, con un 26 a 8 para el PP, pasaría de un Govern con incrustaciones de Vox a una auténtica coalición. Y en efecto, Prohens ha jurado que ni siquiera habrá vicepresidente ultra, con el mismo ímpetu que la extremeña María Guardiola o el señorito Moreno Bonilla. Nos quedamos sin espacio para analizar la hipótesis del presidente Abascal y el vicepresidente Feijóo.

El informe PISA sondea a jóvenes de quince años, pero nuestra ambición obliga a ampliar el espectro indagatorio a personajes por debajo de dicho nivel intelectual:

-¿Cuántos libros han leído enteros los miembros del Govern durante el último año?

Apuesten a que suman menos de veinte superventas, aunando a todos los consellers, en la semana en que se nos ha informado del expediente abierto por Interior a los policías que golpearon a un menor en Elche por llevar una bandera estelada. Con PSOE/Sumar o con Vox/PP, el lema de la vecina España permanece inalterable, «atízale a los mallorquines, que estos no protestan».

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