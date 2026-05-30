Escola d’Hoteleria de les Illes Balears: Programas formativos y sus correspondientes salidas profesionales

Área de dirección: Grado en Dirección Hotelera

El Grado en Dirección Hotelera tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para la gestión y dirección de empresas del sector hotelero. Su finalidad es formar profesionales cualificados y preparados para asumir funciones de responsabilidad y liderazgo en empresas de alojamiento, restauración y otros ámbitos vinculados a la industria turística y hotelera.

El programa incluye prácticas nacionales e internacionales y una formación de alto nivel en idiomas especialmente inglés y alemán.

Salidas profesionales:

Empresas de alojamiento: como director/a, subdirector/a, o coordinador/a de departamentos como reservas o recepción.

Empresas de restauración y oferta complementaria: director/a, gerente, o asesor/a.

Consultoría: creación de empresas del sector hotelero.

Investigación y docencia en institutos y universidades especializadas en hotelería.

Área de Alojamiento

Ciclo formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos (duración: 2 cursos académicos).

Este título tiene como objetivo ofrecer una formación integral y especializada en el ámbito del alojamiento turístico, preparando al alumnado para asumir responsabilidades en diferentes áreas del sector.

Entre las principales salidas profesionales se encuentran:

jefe/a de recepción,

jefe/a de reservas

gobernante/a

organizador/a de eventos

coordinador/a de calidad

guest service, entre otras.

Programas formativos orientados a la excelencia, la empleabilidad y la proyección internacional. / .

Área de alimentos y bebidas

Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Cocina y Gastronomía (duración: 2 cursos académicos)

Formación de dos años orientada a proporcionar al alumnado las competencias esenciales para desarrollar funciones propias de una cocina profesional y de establecimientos de restauración, garantizando una preparación práctica y adaptada al sector gastronómico.

Salidas profesionales:

Cocinero/a

Jefa/e de partida

Empleada/o de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas

Empleada/o en empresas en el sector de la Hostelería y la restauración

Empleada/o en establecimientos de comidas preparadas

Empleada/o en empresas de distribución de productos alimenticios

¡NUEVO! Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Servicios de Restauración

(duración:2 cursos académicos)

Este ciclo forma en la preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como en la atención al cliente en el ámbito de la restauración. Se garantiza el cumplimiento de los protocolos de calidad establecidos y la aplicación de las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Salidas profesionales:

Camarero/a de bar

cafeteria o restaurante

jefe/a de rango

empleado/a de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas

barman

ayudante de Sumiller

Especialista en Alta Cocina

Esta especialización está dirigida a estudiantes y profesionales del ámbito culinario que deseen perfeccionar sus habilidades y ampliar sus conocimientos, especialmente en áreas como la decoración gastronómica y la gestión de bufets y cartas de restaurante.

Las principales salidas profesionales asociadas a esta formación incluyen: jefe/a de cocina, chef ejecutivo/a, coordinador/a de cocina, consultor/a en la industria alimentaria, consultor/a en innovación y creación culinaria, así como coordinador/a de F&B en congresos y convenciones.

Sumillería

El objetivo principal es proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales sobre el mundo del vino, a la vez que se le proporcionarán las herramientas, instrumentos y métodos para realizar un servicio al cliente de calidad.

El Diploma de Sumiller es una titulación propia de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, coordinada por los departamentos de Restauración y Formación Continua, en colaboración con la Asociación Balear de Sumilleres.

Salidas profesionales:

Sumiller en restaurante

Sumiller en hotel

Gestor/a y promotor/a de vinos en una bodega

Organizador/a de eventos enológicos y catas

Trabajador/a en una vinoteca

Jornada de puertas abiertas, 25 de junio de 2026, de 11:00 a 19:00 horas

Esta actividad está dirigida al público en general e incluye visitas guiadas a las instalaciones, así como charlas informativas sobre toda la oferta formativa.

Además, de una atención personalizada a cada visitante para resolver dudas y orientarles según sus intereses académicos y profesionales.