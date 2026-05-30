Escola d’Hoteleria de les Illes Balears: Programas formativos y sus correspondientes salidas profesionales
Formación especializada para liderar el futuro de la hotelería, la gastronomía y el turismo
Área de dirección: Grado en Dirección Hotelera
El Grado en Dirección Hotelera tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para la gestión y dirección de empresas del sector hotelero. Su finalidad es formar profesionales cualificados y preparados para asumir funciones de responsabilidad y liderazgo en empresas de alojamiento, restauración y otros ámbitos vinculados a la industria turística y hotelera.
El programa incluye prácticas nacionales e internacionales y una formación de alto nivel en idiomas especialmente inglés y alemán.
Salidas profesionales:
- Empresas de alojamiento: como director/a, subdirector/a, o coordinador/a de departamentos como reservas o recepción.
- Empresas de restauración y oferta complementaria: director/a, gerente, o asesor/a.
- Consultoría: creación de empresas del sector hotelero.
- Investigación y docencia en institutos y universidades especializadas en hotelería.
Área de Alojamiento
Ciclo formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos (duración: 2 cursos académicos).
Este título tiene como objetivo ofrecer una formación integral y especializada en el ámbito del alojamiento turístico, preparando al alumnado para asumir responsabilidades en diferentes áreas del sector.
Entre las principales salidas profesionales se encuentran:
- jefe/a de recepción,
- jefe/a de reservas
- gobernante/a
- organizador/a de eventos
- coordinador/a de calidad
- guest service, entre otras.
Área de alimentos y bebidas
Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Cocina y Gastronomía (duración: 2 cursos académicos)
Formación de dos años orientada a proporcionar al alumnado las competencias esenciales para desarrollar funciones propias de una cocina profesional y de establecimientos de restauración, garantizando una preparación práctica y adaptada al sector gastronómico.
Salidas profesionales:
- Cocinero/a
- Jefa/e de partida
- Empleada/o de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas
- Empleada/o en empresas en el sector de la Hostelería y la restauración
- Empleada/o en establecimientos de comidas preparadas
- Empleada/o en empresas de distribución de productos alimenticios
¡NUEVO! Ciclo formativo de Grado Medio Técnico en Servicios de Restauración
(duración:2 cursos académicos)
Este ciclo forma en la preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como en la atención al cliente en el ámbito de la restauración. Se garantiza el cumplimiento de los protocolos de calidad establecidos y la aplicación de las normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Salidas profesionales:
- Camarero/a de bar
- cafeteria o restaurante
- jefe/a de rango
- empleado/a de economato de unidades de producción y servicio de alimentos y bebidas
- barman
- ayudante de Sumiller
Especialista en Alta Cocina
Esta especialización está dirigida a estudiantes y profesionales del ámbito culinario que deseen perfeccionar sus habilidades y ampliar sus conocimientos, especialmente en áreas como la decoración gastronómica y la gestión de bufets y cartas de restaurante.
Las principales salidas profesionales asociadas a esta formación incluyen: jefe/a de cocina, chef ejecutivo/a, coordinador/a de cocina, consultor/a en la industria alimentaria, consultor/a en innovación y creación culinaria, así como coordinador/a de F&B en congresos y convenciones.
Sumillería
El objetivo principal es proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales sobre el mundo del vino, a la vez que se le proporcionarán las herramientas, instrumentos y métodos para realizar un servicio al cliente de calidad.
El Diploma de Sumiller es una titulación propia de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, coordinada por los departamentos de Restauración y Formación Continua, en colaboración con la Asociación Balear de Sumilleres.
Salidas profesionales:
- Sumiller en restaurante
- Sumiller en hotel
- Gestor/a y promotor/a de vinos en una bodega
- Organizador/a de eventos enológicos y catas
- Trabajador/a en una vinoteca
Jornada de puertas abiertas, 25 de junio de 2026, de 11:00 a 19:00 horas
Esta actividad está dirigida al público en general e incluye visitas guiadas a las instalaciones, así como charlas informativas sobre toda la oferta formativa.
Además, de una atención personalizada a cada visitante para resolver dudas y orientarles según sus intereses académicos y profesionales.
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Edifici Arxiduc Lluís Salvador
Carretera de Valldemossa, km 7,5
07122 - Palma
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