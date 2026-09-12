Álvaro cumple su sueño con el premio de la Lotería de Navidad en la Fórmula 1 de Madrid: "Es la mejor experiencia de mi vida"
El boleto con su fecha de nacimiento fue agraciado con un quinto premio en 2025: "Solo siento felicidad"
Álvaro Díaz nunca olvidará el 11 de septiembre. Ni el 12. Y mucho menos el 13. Porque ha cumplido un sueño. Su sueño. "Solo siento felicidad", repite entusiasmado desde el circuito de Madrid de Fórmula 1. El mallorquín, que padece laminopatía congénita, una enfermedad rara que afecta a apenas una decena de niños en España, está viviendo junto a su padre, Jose María, la "mejor" experiencia de su vida. Y todo gracias a un número que no podía ser más suyo: el 25.412, su fecha de nacimiento, agraciado con un quinto premio en la Lotería de Navidad de 2025.
Una espera de nueve meses
Todo comenzó hace nueve meses. Una semana antes del sorteo, Álvaro le dijo a su madre, Elvira, que quería viajar a Madrid para ver la Fórmula 1. Al comprobar el precio de las entradas para personas con movilidad reducida, la respuesta fue tan sencilla como improbable: "Si nos toca la Lotería, iremos. Si no, no". Siete días después, el 25.412 repartió 1,8 millones de euros entre familiares, amigos, vecinos, compañeros de colegio y todas las personas que cada Navidad compran participaciones de ‘La Fuerza de Álvaro’.
Y aquella promesa ya se ha convertido en realidad. "Estoy flipando. Es muy ilusionante verlo todo", confiesa Álvaro antes del comienzo de la segunda sesión de entrenamientos libres. Entre una sesión y otra, padre e hijo han aprovechado para visitar el paddock, conocer a pilotos de Fórmula 2 y Fórmula 3 y fotografiarse con algunos de ellos. Aunque todavía queda lo mejor.
Lugar privilegiado para seguir la carrera
Padre e hijo están especialmente emocionados con el lugar desde el que vivirán la carrera. "Veremos la salida en una gran ubicación. Tenemos el podio delante", cuenta Álvaro, que tampoco esconde sus preferencias. "Me gusta Red Bull y adoro a Verstappen", reconoce. Eso sí, a la hora de pronosticar quién ganará el Gran Premio, deja de lado por un momento al neerlandés: "Creo que va a ganar un Ferrari o Mercedes". Jose María interviene desde detrás y apuesta por un nombre: Antonelli. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz sufrirán un Gran Premio más y, salvo milagro, puntuar parece imposible.
"Solo siento felicidad"
El 22 de diciembre de 2025, cuando su padre lo llamó para contarle que el número de ‘La Fuerza de Álvaro’ había conseguido un quinto premio, él pensó que estaba bromeando. "Le contesté que no dijera tonterías". Tuvo que buscar el 25.412 en Google y llamar después a su madre para terminar de creérselo. Su reacción entonces fue inmediata: "Pues nos vamos a Madrid a ver la F1".
Nueve meses después, Álvaro ya tiene los monoplazas delante, el paddock a unos pasos y el podio frente a su asiento: "Solo siento felicidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Alquila un coche para ir a la UIB y acaba destrozado por el temporal: «Lo tenía a todo riesgo, pero los del rent a car me dicen que no me lo van a cubrir»
- Detienen en Cataluña al líder de la estafa de Lujo Casa que llevaba nueve meses fugado
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Un informe del CNI desclasificado ayer por el Gobierno alerta del crecimiento de la ruta migratoria argelina hacia Baleares, la más importante en 2026
- Una conductora encontró el cuerpo de la fallecida en Felanitx al ver su brazo asomar fuera del agua
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- El temporal destroza en quince minutos la finca de un 'pagès' en Mallorca: 'Es una bomba
- La brecha entre la educación pública y privada se reduce en Baleares pese al desplome general de los resultados en PISA