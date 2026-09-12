Álvaro cumple su sueño con el premio de la Lotería de Navidad en la Fórmula 1 de Madrid: "Es la mejor experiencia de mi vida"

Álvaro Díaz nunca olvidará el 11 de septiembre. Ni el 12. Y mucho menos el 13. Porque ha cumplido un sueño. Su sueño. "Solo siento felicidad", repite entusiasmado desde el circuito de Madrid de Fórmula 1. El mallorquín, que padece laminopatía congénita, una enfermedad rara que afecta a apenas una decena de niños en España, está viviendo junto a su padre, Jose María, la "mejor" experiencia de su vida. Y todo gracias a un número que no podía ser más suyo: el 25.412, su fecha de nacimiento, agraciado con un quinto premio en la Lotería de Navidad de 2025.

Una espera de nueve meses

Todo comenzó hace nueve meses. Una semana antes del sorteo, Álvaro le dijo a su madre, Elvira, que quería viajar a Madrid para ver la Fórmula 1. Al comprobar el precio de las entradas para personas con movilidad reducida, la respuesta fue tan sencilla como improbable: "Si nos toca la Lotería, iremos. Si no, no". Siete días después, el 25.412 repartió 1,8 millones de euros entre familiares, amigos, vecinos, compañeros de colegio y todas las personas que cada Navidad compran participaciones de ‘La Fuerza de Álvaro’.

Y aquella promesa ya se ha convertido en realidad. "Estoy flipando. Es muy ilusionante verlo todo", confiesa Álvaro antes del comienzo de la segunda sesión de entrenamientos libres. Entre una sesión y otra, padre e hijo han aprovechado para visitar el paddock, conocer a pilotos de Fórmula 2 y Fórmula 3 y fotografiarse con algunos de ellos. Aunque todavía queda lo mejor.

Lugar privilegiado para seguir la carrera

Padre e hijo están especialmente emocionados con el lugar desde el que vivirán la carrera. "Veremos la salida en una gran ubicación. Tenemos el podio delante", cuenta Álvaro, que tampoco esconde sus preferencias. "Me gusta Red Bull y adoro a Verstappen", reconoce. Eso sí, a la hora de pronosticar quién ganará el Gran Premio, deja de lado por un momento al neerlandés: "Creo que va a ganar un Ferrari o Mercedes". Jose María interviene desde detrás y apuesta por un nombre: Antonelli. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz sufrirán un Gran Premio más y, salvo milagro, puntuar parece imposible.

B. Ramon

"Solo siento felicidad"

El 22 de diciembre de 2025, cuando su padre lo llamó para contarle que el número de ‘La Fuerza de Álvaro’ había conseguido un quinto premio, él pensó que estaba bromeando. "Le contesté que no dijera tonterías". Tuvo que buscar el 25.412 en Google y llamar después a su madre para terminar de creérselo. Su reacción entonces fue inmediata: "Pues nos vamos a Madrid a ver la F1".

Nueve meses después, Álvaro ya tiene los monoplazas delante, el paddock a unos pasos y el podio frente a su asiento: "Solo siento felicidad".