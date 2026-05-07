¿Quieres trabajar en hostelería? Ésta es la escuela de Baleares en la que se forman los mejores profesionales

Baleares es una comunidad líder en el sector turístico, hotelero y de restauración, una actividad económica que precisa de profesionales bien formados para poder mantener los estándares de calidad deseados. La Escola d’Hoteleria de les IllesBalears (EHIB) ofrece formación altamente especializada a los estudiantes que se decantan por este sector y a los profesionales que quieren seguir creciendo, ampliando y actualizando sus conocimientos.

La formación que demanda el sector

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears ofrece un amplio abanico de propuestas adaptadas a las necesidades del sector turístico y hotelero y pensadas para brindar la mejor preparación a los profesionales de la hostelería y la restauración.

Cada una de las áreas de formación, la de alojamiento, la de alimentos y bebidas yla dedirección hotelera se concreta en propuestas formativas con diferentes salidas profesionales.

La Escola d'Hoteleria de les Illes Balears ofrece formación conectada con las necesidades del sector. / EHIB

Área de alimentos y bebidas:

Este curso académico se ha impartido porprimera vez el grado medio Técnico en Cocina y Gastronomía de dos años de duración y que incluye operaciones básicas de restauración como módulos profesionales complementarios.

Para el próximo curso 26-27 se amplía la oferta con el curso de grado medio Técnico en Servicios de Restauración, también de dos años de duración, donde el alumno aprenderá a realizar las actividades de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención al cliente en el ámbito de la restauración, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Siguiendo en el área de alimentos y bebidas se imparte el curso de Especialista en Alta Cocina. Un curso de perfeccionamiento dirigido a estudiantes que quieran seguir formándose o a profesionales del sector con expectativas de perfeccionamiento o mejora de sus conocimientos, sobre todo en gestión de bufés y carta de restaurante.

La formación práctica ocupa un lugar central en todos los planes de estudio de la scola d'Hoteleria de les Illes Balears. / EHIB

Área de alojamiento:

En el área de alojamiento se imparte el ciclo formativo de grado superior Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos que proporciona una formación integral y altamente especializada en esta área, con salidas profesionales como jefe de recepción, jefe de reservas, gobernanta u organizador de eventos,entreotros.

Área de dirección hotelera:

El grado universitario de Dirección Hotelera dota al alumno de los conocimientos y habilidades necesarios para la dirección de empresas hoteleras. La finalidad del estudio es formar profesionales capaces de desempeñar tareas de dirección de empresas de alojamiento y restauración en entornos nacionales e internacionales. Estos estudios cuentan con un importante componente práctico en las áreas de gestión operativa de los diferentes departamentos de un establecimiento hotelero, así como un alto nivel de formación en lengua inglesa y alemana. El alumno cuenta con un plan de acción tutorial a lo largo de los cuatro años de duración del grado.

Aprende de forma práctica en hoteles

La formación práctica ocupa un lugar central en todos los planes de estudio. Se desarrolla tanto en empresas del sector hotelero y de restauración como en entornos internos, a través de actividades realizadas en la propia EHIB. Según la titulación, la duración de las prácticas en establecimientos externos oscila entre 250 y 300 horas, y pueden llevarse a cabo en empresas ubicadas en las Islas Baleares, la Península o las Islas Canarias.

Cabe destacar, además, las prácticas del grado universitario en Dirección Hotelera, que se realizan obligatoriamente en el extranjero. Aunque Europa es uno de los destinos principales, también adquieren especial relevancia regiones como el Caribe, Centroamérica y el Lejano Oriente.

La formación incluye simulaciones de atención al cliente check-in y check-out o prácticas de acomodación del cliente en el aula taller habitación. / EHIB

Unas instalaciones punteras para una formación de primer nivel

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears cuenta con instalaciones perfectamente equipadas tanto para la docencia como para la puesta en práctica de los aprendizajes. Los diferentes espacios permiten realizar simulaciones de atención al cliente check-in y check-out (aula taller mostrador) o prácticas de acomodación del cliente en el aula taller habitación.

Destaca la cocina industrial equipada con cuartos fríos y zona de alta producción de cocina caliente y obrador de pastelería. El aula Restaurante Miramar, los platos son elaborados y servidos por los propios alumnos, el bar-cafetería y el aula de catas.

El profesor Xisco Jordà supervisa el trabajo de un alumno. / Manu Mielniezuk

Otros espacios son el laboratorio de microbiología alimentaria; la biblioteca con recursos especializados en turismo y hostelería, el auditorio o el aula magna polivalente, entre otros.

Toda esta formación se complementa con cursos más breves como son los certificados de profesionalidad dirigidos a personas desocupadas que realiza de la mano del SOIB, y cursos de formación continua y a la carta para que empresas y profesionales puedan cubrir necesidades formativas más específicas como los cursos de Sumiller.