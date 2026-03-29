Tres talleres de formación en la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears

Taller de Barista III, recetas creativas con café

Duración: 2 h y 30 min.

2 h y 30 min. Horario: 17:00 a 19:30 h.

17:00 a 19:30 h. Fecha de inicio: 30/04/2026

Taller especial para bares y cafeterías.

Número limitado a 20 plazas máximo.

Este taller de recetas creativas de café te enseñará a preparar una variedad de bebidas originales a base de café, tanto frías como calientes.

Aprenderás a preparar:

Café Dalgona, Café Nutella, Café de Chai Frío, Mocaccino de amaretto, Cappuccinos con latte art etching, Caramel latte, Frozen café con diferentes sabores, Smoothie de café, café a la naranja, affogato, etc.

Taller impartido por Víctor Calvo. Profesor del Departamento de Restauración de la EHIB.

Taller de cata de quesos y vino

Duración: 2 h. y 30 min.

2 h. y 30 min. Horario: De 17.00 a 19.30 h.

De 17.00 a 19.30 h. Fecha de inicio: 07/05/2026

Taller para aficionados y profesionales del sector. Aprende a maridar quesos y vino.

El contraste es la clave. Combinar y equilibrar los sabores, teniendo en cuenta las texturas.Experimentar sabores, descubrir combinaciones perfectas y compartir esta experiencia.

Una oportunidad para explorar el fascinante mundo de sabores que estos dos elementos te pueden ofrecer.

Taller impartido por Tolo Hernández. Profesor del Departamento de Restauración de la EHIB

Taller de cata de quesos y vino / .

Taller de parrilla

Duración: 2 h y 30 min.

2 h y 30 min. Horario: 17:00 a 19:30 h.

17:00 a 19:30 h. Fecha de inicio: 21/05/2026

Taller para aficionados.

Para conocer los tipos de carbón, encendido, elaboración de recetas, salsas, adobos, guarniciones.

La parrilla no solo es carne, en este taller se explicarán desde los tipos de carbón, hasta las diferentes preparaciones que se pueden hacer en una barbacoa, desde unos mejillones a la marinera hasta un pescado o una pizza.

Así como la degustación y cata de diferentes carnes de las diferentes maduraciones de la ternera y acompañados de salsas de fácil elaboración.

Incluye recetario y degustación

Taller impartido por Sebastià Esteva. Profesor del Departamento de cocina de la EHIB.

Taller de parrilla / .