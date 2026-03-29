Tres talleres de formación en la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
Los cursos permitirán maridar quesos y vino, preparar una variedad de bebidas originales a base de café y todos los trucos para preparar la mejor parrilla
Taller de Barista III, recetas creativas con café
- Duración: 2 h y 30 min.
- Horario: 17:00 a 19:30 h.
- Fecha de inicio: 30/04/2026
Taller especial para bares y cafeterías.
Número limitado a 20 plazas máximo.
Este taller de recetas creativas de café te enseñará a preparar una variedad de bebidas originales a base de café, tanto frías como calientes.
Aprenderás a preparar:
Café Dalgona, Café Nutella, Café de Chai Frío, Mocaccino de amaretto, Cappuccinos con latte art etching, Caramel latte, Frozen café con diferentes sabores, Smoothie de café, café a la naranja, affogato, etc.
Taller impartido por Víctor Calvo. Profesor del Departamento de Restauración de la EHIB.
Taller de cata de quesos y vino
- Duración: 2 h. y 30 min.
- Horario: De 17.00 a 19.30 h.
- Fecha de inicio: 07/05/2026
Taller para aficionados y profesionales del sector. Aprende a maridar quesos y vino.
El contraste es la clave. Combinar y equilibrar los sabores, teniendo en cuenta las texturas.Experimentar sabores, descubrir combinaciones perfectas y compartir esta experiencia.
Una oportunidad para explorar el fascinante mundo de sabores que estos dos elementos te pueden ofrecer.
Taller impartido por Tolo Hernández. Profesor del Departamento de Restauración de la EHIB
Taller de parrilla
- Duración: 2 h y 30 min.
- Horario: 17:00 a 19:30 h.
- Fecha de inicio: 21/05/2026
Taller para aficionados.
Para conocer los tipos de carbón, encendido, elaboración de recetas, salsas, adobos, guarniciones.
La parrilla no solo es carne, en este taller se explicarán desde los tipos de carbón, hasta las diferentes preparaciones que se pueden hacer en una barbacoa, desde unos mejillones a la marinera hasta un pescado o una pizza.
Así como la degustación y cata de diferentes carnes de las diferentes maduraciones de la ternera y acompañados de salsas de fácil elaboración.
Incluye recetario y degustación
Taller impartido por Sebastià Esteva. Profesor del Departamento de cocina de la EHIB.
Más información:
Marta Pol | fc-ehib@uib.es | Teléfono: 971 071224
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