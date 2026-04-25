Escola d’Hoteleria de les Illes Balears: charlas informativas y visitas a las instalaciones

Durante el mes de mayo, la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears celebrará dos jornadas informativas a las 17:30 h, en las que se presentará la totalidad de su oferta formativa.

18 de mayo de 2026

Técnico en Cocina y Gastronomía (FP)

Técnico en Servicios de Restauración (FP)

Especialista en Alta Cocina

25 de mayo de 2026

Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos (FP)

Grado en Dirección Hotelera (Grado UIB)

INSCRIPCIÓN PREVIA OBLIGATORIA

Información general:

971 172 608 / 971 172 626

Secretaría académica: 971 172 472

La jornada de puertas abiertas de la Escola d'Hotelería de les Illes Balears, una oportunidad para conocer las instalaciones. / .

Jornada de puertas abiertas Escola d’ Hoteleria de les Illes Balears

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears organiza una jornada de puertas abiertas que se celebrará el próximo 25 de junio de 2026, de 11:00 a 19:30 horas. Durante la jornada se presentarán los diferentes estudios que se imparten en el centro:

Grado en Dirección Hotelera

Grado Superior de FP: Técnico Superior

en Gestión de Alojamientos Turísticos

Grado Medio de FP: Técnico en Cocina y Gastronomía

Grado Medio de FP: Técnico en Servicios de Restauración

Título propio: Especialista en Alta Cocina

Las presentaciones estarán acompañadas de talleres impartidos por el profesorado, que permitirán a los asistentes conocer de primera mano la realidad del centro. Se ofrecerán talleres de coctelería, cocina y alojamiento, que incluirán degustaciones.

Se trata de una excelente oportunidad para que futuros alumnos y sus familias descubran la oferta formativa del centro. La jornada incluirá, además de las presentaciones, un espacio para resolver dudas y una visita guiada a las instalaciones.

Para evitar intoxicaciones alimentarias, se aconseja mantener los alimentos en frío en picnics y meriendas en la playa. / lev dolgachov | Ingimage

Con la llegada del calor, protege tu salud: claves para evitar intoxicaciones alimentarias

Ahora que llega el momento de disfrutar de ese suave aumento de temperaturas y de agradables excursiones y picnics por nuestras playas y preciosas calas isleñas, hay que recordar que no sólo nosotros nos alegramos de este calor primaveral, no, y es que muchos microorganismos también lo hacen.

De hecho, las estaciones cálidas son las que más peligro entrañan desde el punto de vista de la transmisión de patógenos alimentarios, esas bacterias que pueden jugarnos una mala pasada y convertir el picnic con tortilla, el bocadillo con mayonesa o la fruta cortada y pelada, en la fiambrera a pleno sol; en el peor inicio de temporada.

Así que aquí van una serie de recomendaciones para evitar intoxicaciones alimentarias y comer recetas sabrosas pero seguras:

No olvides desinfectar con frecuencia las superficies donde preparas los alimentos, aunque no lo veas podrían estar más abarrotadas de microorganismos patógenos que algunas de nuestras maravillosas playas en verano.

Lava siempre con agua abundante frutas y verduras, más si las vas a transportar y consumir crudas.

Mantén los alimentos en frío (a temperaturas inferiores a 8ºC) es garantía de que tendrás a esas bacterias bajo control. Utiliza neveras con bloques de hielo, recipientes isotermos o simplemente evita llevarte de excursión aquellos alimentos tan nutritivos como perecederos: derivados de huevos, salsas y productos semicrudos como marinados, ahumados y fiambres no curados.

Cuando prepares alimentos cocinados asegúrate que alcanzan temperaturas en el centro del producto que ronden los 70 ºC, ese tratamiento térmico eliminará la gran mayoría de microorganismos patógenos que pudieran estar presentes.

Aplica el mismo consejo cuando se trate de recalentar las sobras del mediodía, los recalentamientos inadecuados son incluso más críticos, calienta bien esos sobrantes si no quieres sorpresas.

Si se trata de descongelar, hazlo siempre en la nevera o en agua fría para acelerar el proceso. Nunca a temperatura ambiente, despertarías rápidamente a un ejército de microorganismos dispuestos a hacer de las suyas.

Y si cocinas por la noche no dejes enfriar tus recetas toda la velada; atempéralas y disponlas en la nevera en menos de dos horas tras el cocinado, evitarás producción de toxinas resistentes a altas temperaturas.

Y, si quieres disfrutar plenamente de estos preciosos días, no olvides un buen lavado de manos antes de ponerte a comer, dentro o fuera de casa, las bacterias no perdonan, nos acompañan allí donde vayamos.

¡Sé prevenido y evita enfermarte con estos sencillos consejos!

Come bien y seguro.

Cristina Turpín

Analista laboratorio EHIB