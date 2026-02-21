Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: "Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas"

48 alumnos se han graduado de Dirección Hotelera este jueves en la UIB con un sueño: dirigir un establecimiento turístico. Por lo pronto, hacen las maletas para salir de Mallorca con dirección el resto del mundo para hacer sus primeras prácticas internacionales. "Me voy a Punta Cana de prácticas remuneradas cobrando unos 600 euros con alojamiento y manutención incluido", afirma Luís Fuster.

Prácticas internacionales desde Mallorca

La tercera promoción de este grado, que ha estudiado en la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares, viajará a destinos de todo el mundo para finalizar su formación: República Dominicana, Cabo Verde, Alemania, Bélgica, Irlanda, Portugal, Dubai, Grecia o Argentina, entre algunos de los países que han escogido.

Todos sabían que era una noche especial, que ponían el broche a un ciclo que comenzaron en 2022 y que en este 2026 cierran. Ningún traje ni vestido de gala faltaba para la ocasión. Y mucho menos, amigos, familiares y las personas verdaderamente importantes en estos cuatro años de estudios. Cenaron en la propia Escuela de Hostelería y, unas horas después, marcharon al Savage del Paseo Marítimo de Palma a celebrar lo vivido.

"La piña que hemos creado en la carrera es lo que más me ha gustado y, la asignatura de relaciones laborales, es de lo que más me ha sorprendido. Nos han enseñado a cómo reaccionar en caso de accidente en el trabajo", destaca Fuster. A su lado, Aryan Sharma se marcha a Montego Bay en Jamaica a realizar sus prácticas: "Nos ofrecen un plan de carrera". "Hemos aprendido mucho alemán e inglés, lo equivalente a un B1 y C1, respectivamente", asegura.

Luís Fuster y Aryan Sharma posan para este diario. / MANU MIELNIEZUK / DMA

"Nuestro sueño es dirigir un hotel"

A unos pasos de ellos, están Mar García, Aina Cardona y Marina Morales, que también harán las maletas rumbo a América, aunque con una diferencia: Cardona y Morales van al mismo hotel de Playa del Carmen de México. En cambio, García se marcha a Punta Cana: "Siempre me llamaba la atención por las oportunidades laborales, trabajaría fuera de Mallorca unos cuantos años".

Sin embargo, Cardona tiene claro que su futuro está en la isla: "Voy a México por salir de mi zona de confort, pero quiero volver". Este trío tiene las ideas muy claras: "Nuestro sueño es ser directoras de hotel. Y, para que vean nuestro potencial y adquirir experiencia, queremos crecer en la misma compañía".

Mar García, Aina Cardona y Marina Morales posan para este diario el día de su graduación. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Una carrera con empleo asegurado

Morales está segura que con estos estudios han optado por una apuesta segura: "Vamos a tener trabajo siempre. Iremos a un lugar que, sin alojamiento y manutención, no podríamos estar tanto tiempo".

Iván Estevez fue pragmático para escoger Dirección Hotelera para estudiar: "No sabía muy bien qué opción escoger. Elaboré una lista y, viendo que podía ganar dinero, la consideré idónea". "Hago las prácticas en uno de los mejores hoteles de lujo del mundo. Está en Irlanda y quiero mejorar mi inglés", subraya.

A su lado, Ariadna Castro explica que, como su hermano ya había estudiado este grado, y es una carrera práctica con un tamaño de grupo más o menos reducido, se había inclinado por esta opción: "También me tira mucho poder viajar, adquirir experiencia y también ganar dinero. Voy a Punta Cana".

Ariadna Castro e Iván Estévez sonríen para este diario. / MANU MIELNIEZUK / DMA

Un acto cargado de emoción

Unos minutos antes de que empiece el acto, Paz Pérez y Paquita Cervera miran con atención las caras de ilusión de todos los estudiantes. Son madre y nieta, respectivamente, de una de las alumnas que se gradúan. "Ella al principio no lo tenía claro, pero era su decisión. Ha disfrutado mucho", cuenta Pérez. Cervera, que está punto de cumplir 80 años, lo vive con mucha emotividad: "Siento mucho orgullo. Es la primera nieta que se gradúa".

Celebran la graduación antes de finalizar los estudios porque en el segundo trimestre de cuarto realizan las prácticas fuera de España y muchos no regresarían por la graduación. Magdalena Vicens, profesora de gestión de alojamientos, subraya que han sido una "buena promoción". Y que muchos entran en las hoteleras con un "plan de carrera". "Las empresas quieren gente joven con disponibilidad de movilidad geográfica", detalla y añade: "Esta carrera tiene muchas salidas".

El acto de celebración lo han presidido: Onofre Martorell, director de la Escuela Universitaria de Hostelería de las Islas Baleares; Sebastián Massanet, director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores; Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deporte; Víctor Homar, vicerector de Política Científica e Investigación; Miquel Rosselló, director general de Turismo; y Maria Llompart, directora de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares.