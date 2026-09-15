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Tu casa pasa a valer la mitad

Archivo - Imagen de archivo de la venta de una vivienda.

Archivo - Imagen de archivo de la venta de una vivienda. / EUROPA PRESS/ARCHIVO

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Matías Vallés

Matías Vallés

Suiza no es el país más pobre del mundo, pese a la durísima norma que prohíbe superar el límite de un veinte por ciento de segundas residencias en cualquier municipio (Ley Weber). No existe ningún pueblo mallorquín por debajo de dicho umbral, lo habitual es superar la mitad de viviendas de temporada. Además, los suizos restringen explícitamente las adquisiciones de una casa a residentes extranjeros (Ley Koller).

En Mallorca, la derecha aboga por una isla extranjera de fisonomía curiosa para partidos ultraespañoles, pero la izquierda solo predica la indispensable prohibición a foráneos si tiene la seguridad de que no va a implementarse. Es un señuelo, no una propuesta. De ahí el estupor del espectro político, de Vox a Més, al encontrarse con una iniciativa de la Unión Europea sobre zonas tensionadas más radical que las soflamas antisistema.

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Según la UE, Mallorca entera es una zona abocada al colapso, y de «mercado severamente inaccesible» para los locales. Debería limitar por tanto radicalmente los alquileres, y prohibir con igual determinación la venta de casas a extranjeros, que por cierto practica el PSOE como institución. ¿Cuál es el problema? Que tu casa pasa a valer la mitad en el nuevo mapa, si su precio inflado depende de que sea codiciada por los bárbaros del Norte. A cambio, vale la pena pagar por la desaparición de las ‘Immobilien’. n

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