Rels B, Buika y Michael Douglas, protagonistas de unos premios del Consell de Mallorca con reivindicaciones

Rels B, Concha Buika y Michael Douglas han pasado a engrosar la lista de hijos predilectos y adoptivos de Mallorca en una gala que ha combinado los reconocimientos con la música, la reivindicación y la defensa de la identidad de la isla. El Consell de Mallorca ha entregado sus Premios, Honores y Distinciones de 2026 a 27 personas y entidades, uno de los actos centrales de la Diada de Mallorca. Se ha celebrado en el Teatre Principal de Palma y ha estado marcado también por el centenario de la versión musicada de La Balanguera.

La larga sucesión de galardones, acompañados cada uno de una presentación audiovisual, ha dejado algunos momentos muy emotivos. Uno de ellos ha sido el homenaje póstumo a Pere Sampol, exvicepresidente del Govern y referente histórico del nacionalismo mallorquín, cuya Medalla de Honor y Gratitud ha recogido su viuda, Joana Roca, entre una de las ovaciones más sentidas de la noche. También han recibido esta distinción, entre otros, Tomeu Penya, Antoni Vidal Ferrando, Cucorba, Hipercentro, la Fundació La Sapiència y Antònia Rosselló.

Justamente Rosselló, histórica referente de la cooperación internacional en Mallorca, ha sido una de las imágenes reivindicativas de la ceremonia al recoger su premio con una bandera palestina sobre los hombros. Pero no ha sido la única reivindicación: Joana Pol, de Donallop, ha puesto la nota musical con 'Qui te plora' y, al terminar su actuación, se ha despedido del escenario con un contundente: "Mallorca ha de ser per qui l’habita", pronunciado en uno de los actos institucionales más importantes del Consell.

Entre los grandes nombres internacionales de la noche estaba Michael Douglas, distinguido como Hijo Adoptivo por sus casi cuatro décadas de vinculación con Mallorca y la Serra de Tramuntana. El actor no ha acudido al Teatre Principal y la distinción ha sido recogida en su nombre, pero Douglas ha intervenido a través de un vídeo en inglés. En él ha agradecido el reconocimiento, ha hablado de su relación con la isla y de cómo ha ido conociendo su cultura y su gente. También ha asegurado que "el turismo es fantástico y es lo que alimenta a la isla".

La gran estrella que sí que ha estado presente ha sido Rels B, cuyo nombramiento como Hijo Predilecto era uno de los momentos más esperados. El cantante, compositor y productor mallorquín, convertido en uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, ha recibido también un aplauso largo y sentido del público poco antes del final de la ceremonia. Después de la gala se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles, ya que muchos asistentes se han acercado para fotografiarse con él y el artista ha terminado incluso firmando autógrafos. Concha Buika ha recibido también la distinción de Hija Predilecta por su trayectoria internacional y su aportación a la música.

La lista de reconocimientos ha sido mucho más extensa. Los Premios Jaume II han recaído en Encesa pels Drets Humans, la deportista Isabel Calero, el Bar Bosch, el Gremi de Margers, el Museu Etnogràfic de Campos, ASNIMO, el Colegio Madre Alberta, el Regimiento de Infantería Palma 47 y Joan Mas i Vives. Entre las Medallas de Honor y Gratitud figuran también Can Company, Tomàs Martínez, Toni Ballador, el Grup d’Empreses Roig, Antònia Matamalas, Miguel José Deyà, Montserrat Pons y la Federació Balear de Tir de Fona.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha reservado el cierre para reivindicar La Balanguera como "el alma de Mallorca" y "la representación de lo que somos". Ha defendido que la isla es "sobre todo lo que es gracias a su gente" y ha situado a los premiados como ejemplo de compromiso con Mallorca. También ha aprovechado su discurso para abordar desafíos como el crecimiento poblacional, su impacto sobre las infraestructuras o las plazas turísticas.

La ceremonia ha terminado con La Balanguera, interpretada por el Cor del Teatre Principal y el Joch de Ministrils del Consell, con todo el público puesto en pie. Un cierre solemne para una gala en la que, entre los homenajes institucionales, también ha habido espacio para que algunos de sus protagonistas dejen sus propios mensajes sobre la Mallorca que quieren.