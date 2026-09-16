Estefanía Gonzalvo: "Patis Oberts ofrece a los niños de Andratx alternativas a las pantallas"

El Ayuntamiento de Andratx refuerza este curso su oferta de ocio educativo con una nueva edición de Patis Oberts y la continuidad del Casal d’Esplai. La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, explica los objetivos de estas iniciativas, su acogida entre las familias y la importancia de ofrecer a niños y jóvenes alternativas saludables al ocio vinculado a las pantallas.

Patis Oberts, una alternativa de ocio educativo en Andratx

Patis Oberts regresa este curso escolar a Andratx. ¿En qué consiste esta iniciativa?

Es una iniciativa que pusimos en marcha en 2024 para ofrecer una alternativa de ocio a nuestros niños y jóvenes fuera del horario escolar. No se trata únicamente de abrir el patio de un colegio para que puedan acceder y jugar libremente, sino de dinamizar este espacio. De lunes a viernes contamos con una dinamizadora que organiza diferentes propuestas.

Los niños pueden ir a jugar, montar en bicicleta, estar con sus padres o acudir solos, pero al mismo tiempo se forman grupos y se organizan talleres, juegos y actividades deportivas. La idea es que dispongan de un espacio de ocio saludable, de convivencia y de juego, y que tengan alternativas a pasar tantas horas delante de las pantallas.

La alcalesa de Andratx Estefanía Gonzalvo explica los beneficios de Patis Oberts. / Ajuntament d'Andratx

¿A quién está dirigido y cuáles son sus objetivos pedagógicos?

Los Patis Oberts están abiertos a menores de diferentes edades. Habitualmente tenemos niños desde los cinco años hasta los diez, doce o incluso quince, y las actividades se adaptan a cada grupo. A los más pequeños se les puede proponer pintura o actividades adaptadas, mientras que con los mayores se organizan juegos, deportes o una gincana.

El objetivo es favorecer que salgan de casa, jueguen, se relacionen y reduzcan el tiempo frente a las pantallas. En Andratx tenemos una oferta deportiva muy amplia. Casi el 80 % de los niños del municipio practica algún deporte, ya sea fútbol, baloncesto, fútbol sala, gimnasia rítmica, patinaje o natación. Pero esas actividades suelen realizarse dos o tres días por semana. Patis Oberts amplía esas posibilidades de ocio a todos los días.

Tras varias ediciones de Patis Oberts, ¿cuál es su valoración de este recurso educativo?

La valoración es muy positiva. Es también una opción que da tranquilidad a los padres porque saben que sus hijos están en una zona segura, realizando actividades y supervisados. En algunas ocasiones participa también el policía tutor, que se acerca, habla con ellos o les da alguna charla de manera informal.

Entre semana la asistencia fluctúa según el día, porque muchos niños tienen entrenamientos u otras actividades extraescolares, pero hay grupos que acuden precisamente los días en que no entrenan. En conjunto, la respuesta es muy buena.

El Casal d’Esplai amplía la oferta de ocio los sábados

¿Qué actividades incluye y cuáles son las principales novedades de 2026?

Hay juegos, talleres, deportes, propuestas creativas o gincanas, además del juego libre. No se trata solo de abrir el patio fuera del horario escolar, quisimos dar un paso más y ofrecer actividades organizadas y supervisadas.

La principal novedad que incorporamos a finales del año pasado y que continúa este 2026 es el Casal d’Esplai de los sábados. Allí también se hacen juegos y talleres. Es una manera de completar la oferta y ofrecer una alternativa de ocio durante el fin de semana.

Queríamos ofrecer una opción de ocio saludable los sábados. En el municipio hay mucha actividad deportiva y, cuando llegan a determinadas edades o niveles de competición, es habitual que tengan partidos, entrenamientos o competiciones durante el fin de semana. Pero los más pequeños muchas veces no tienen esa programación.

Por eso pensamos que era importante disponer de una propuesta específica para ellos los sábados. El Casal d’Esplai permite que participen en juegos, talleres y actividades adaptadas a su edad y que las familias tengan también una alternativa de ocio organizada.

¿Qué acogida está teniendo el Casal d’Esplai?

Muy buena. Hemos tenido jornadas con cerca de 45 niños, lo que demuestra que había una demanda. La respuesta general ha sido muy positiva.

No planteamos estas actividades como una obligación ni como una extensión de la escuela. Son espacios de ocio, juego y convivencia. Los niños vienen a divertirse y, al mismo tiempo, participan en actividades que favorecen hábitos saludables y la socialización.

Intentamos cubrir diferentes franjas de edad y ofrecer propuestas adaptadas a cada grupo. Todo ello se complementa con la gran oferta deportiva de Andratx. Nuestro objetivo no es sustituir esas actividades, sino sumar opciones. Hay días en que un niño no tiene entrenamiento, y queremos que pueda disponer de espacios donde encontrarse con otros niños y hacer algo diferente.

Espacios seguros y hábitos saludables para los menores de Andratx

¿Qué importancia tienen estas iniciativas en la acción de gobierno?

Tienen mucha importancia porque responden a necesidades reales de las familias y de los menores. Patis Oberts, además, no surgió únicamente desde el Ayuntamiento. La posibilidad de abrir los patios y generar espacios para que los niños pudieran jugar apareció hace años en una mesa de trabajo. Fue, por tanto, una idea colectiva. Como Ayuntamiento tenemos que escuchar esas propuestas y, cuando son viables y beneficiosas, convertirlas en proyectos. En este caso vimos que podía ser una herramienta útil para fomentar hábitos saludables, ofrecer alternativas de ocio y facilitar espacios seguros para la infancia y la juventud.

Los niños realizan actividades de ocio adaptadas a cada grupo de edad. / Ingimage

¿Cuáles son los beneficios que reportan estas actividades a niños y jóvenes?

El principal beneficio es que tengan espacios para jugar, relacionarse, moverse y compartir tiempo con otros niños y jóvenes. Vivimos en una sociedad en la que las pantallas ocupan cada vez más horas y debemos ofrecer alternativas atractivas que no consistan en quedarse en casa. También hay un componente de convivencia y autonomía. Los menores comparten actividades, participan en juegos colectivos y utilizan unas instalaciones pensadas para ellos. En el CEIP Es Vinyet, donde hemos concentrado estas actividades, contamos con un patio muy amplio, con pista de atletismo, fútbol y baloncesto, además de zonas con merenderos. Es un espacio muy dinámico. Al final, se trata de ofrecer más oportunidades para que los niños y jóvenes de Andratx tengan una vida activa, saludable y social, y de que las familias sepan que cuentan con recursos municipales pensados para ellos.