Instalan una pasarela de 36 metros entre Sa Pobla y Crestatx para cruzar el torrente de Sant Miquel

Las obras del vial cívico que conectará Sa Pobla con Crestatx continúan avanzando y ayer se instaló uno de los elementos más destacados del proyecto: una pasarela de madera que permitirá a peatones y ciclistas cruzar el torrente de Sant Miquel sin necesidad de atravesar la carretera. La estructura, colocada mediante grúas de grandes dimensiones, tiene 36 metros de longitud y 2,5 metros de ancho. La pasarela cruza el torrente de Sant Miquel, cuyo origen se encuentra en Ses Fonts Ufanes, y permitirá mejorar la seguridad de los usuarios que se desplacen a pie o en bicicleta por este entorno.

Visita a las obras donde se ha colocado una pasarela de madera. / CIM

El director insular de Infraestructures, Rafel Gelabert, visitó ayer las obras para comprobar su evolución. Según las previsiones del Consell de Mallorca, los trabajos estarán terminados a finales de este año. La nueva infraestructura permitirá evitar a peatones y ciclistas el paso por el tramo de la rotonda situada sobre la autopista, un punto que distribuye el tráfico en dirección a Sa Pobla, Pollença y Alcúdia.

Vial

El vial cívico entre Crestatx y Sa Pobla tendrá una longitud aproximada de 2,5 kilómetros y conectará el núcleo pobler con las zonas residenciales de Crestatx, s’Obac y Son Toni. El proyecto incluye también la construcción de una nueva rotonda y contempla el paso sobre la autopista y el torrente de Sant Miquel.

Además de las actuaciones destinadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial, las obras incorporan medidas de integración paisajística y sostenibilidad ambiental. Entre ellas figuran la reutilización de materiales existentes y la aplicación de criterios de eficiencia energética.

El proyecto prevé asimismo la mejora del firme, la instalación de nuevos sistemas de drenaje y la incorporación de iluminación con tecnología LED. También se colocarán barreras mixtas de acero y madera y nueva señalización adaptada para reforzar la seguridad de la vía.

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La actuación está financiada con 30 millones de euros procedentes de los Fondos de Insularidad, en el marco del acuerdo firmado entre el Consell de Mallorca y el Govern de les Illes Balears.