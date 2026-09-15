El Govern buscará amarres para las barcas tradicionales de Portocolom y prepara un convenio con la asociación

El Govern buscará una ubicación para las embarcaciones tradicionales de Portocolom y prevé reunirse con la asociación que trabaja para preservar este patrimonio marítimo con el objetivo de firmar un convenio de colaboración. Así lo ha anunciado este martes en el Parlament el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una pregunta de la diputada socialista Pilar Carbonero.

Protesta en Portocolom el pasado 6 de septiembre. / DM

El anuncio llega después de que la Associació de Barques Tradicionals de Portocolom haya reclamado amarres permanentes y asequibles que permitan mantener en el agua una flota que constituye uno de los conjuntos de patrimonio marítimo tradicional más importantes de Baleares.

Carbonero ha recordado durante su intervención que Portocolom cuenta con 197 barcas tradicionales catalogadas y ha defendido que se trata de «la concentración de patrimonio marítimo tradicional más grande» de las islas. «Si a este patrimonio no le damos un espacio en el mar, estas barcas desaparecen», ha advertido la diputada, quien ha reclamado al Govern que concrete cuántos amarres piensa reservar en Portocolom para las embarcaciones tradicionales.

Reunión

Lafuente ha reconocido la relevancia del patrimonio marítimo de Portocolom y ha explicado que ya ha hablado con el gerente de Ports IB para organizar una reunión con la asociación local. El objetivo, según ha detallado, será firmar un convenio, buscar una ubicación para las embarcaciones tradicionales y apoyar la conservación del patrimonio marítimo de Portocolom. Lafuente ha señalado además que Ports IB mantiene actualmente distintas líneas de apoyo al patrimonio marítimo tradicional, entre ellas los convenios con asociaciones, las bonificaciones de tasas para embarcaciones calificadas como históricas y la colaboración con clubes náuticos que desarrollan tareas de conservación. Como ejemplo, ha citado el acuerdo existente con Amics de la Mar de Menorca en el puerto de Ciutadella, donde la asociación dispone de un local y de amarres para embarcaciones tradicionales.

Carbonero ha aprovechado su intervención para recordar el debate sobre la reciente modificación de la Ley de Puertos de Baleares. Según ha explicado, el PSIB planteó mediante una enmienda que al menos un 3% de los amarres se reservara a embarcaciones tradicionales, una propuesta que no prosperó. "El PP nos dijo que no a la enmienda porque tenían que estudiar puerto por puerto. Ahora tiene la ocasión de hacerlo. Tiene la asociación que lo pide. Estudie Portocolom y díganos cuántos amarres destinará a embarcaciones tradicionales», ha señalado la diputada socialista.

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El conseller, que no ha entrado en concretar el número de amarres, ha defendido las actuaciones del Govern y ha contrapuesto a las críticas socialistas el proyecto de reforma integral de Portocolom, que, según ha recordado en el Parlament, cuenta con una inversión prevista de 10 millones de euros.