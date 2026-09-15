Manacor reclama al Govern que reserve 9 millones para el segundo centro de salud

El Pleno del Ayuntamiento de Manacor ha aprobado por unanimidad reclamar al Govern que los presupuestos autonómicos de 2027 mantengan «una partida específica y suficiente, de un mínimo de 9.031.095 euros, para garantizar la ejecución del nuevo Centro de Salud y SUAP (con especialistas y horario ampliadao)” y asegurar que las obras puedan comenzar durante el año que viene.

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, y la delegada de Sanidad y Consumo, Paula Asegurado, han pedido este martes desde el solar municipal situado junto al Molí d’en Beió, que la administración autonómica no deje de lado al municipio «como lo ha hecho durante toda la legislatura. Hemos recibido cero euros en inversiones del impuesto de turismo sostenible, cuando otros municipios vecinos como Sant Llorenç han recibido 5 millones... Lo que hace Marga Prohens con Manacor es un insulto a la inteligencia humana», ha afirmado Oliver.

A la espera desde 2022

«Manacor necesita este nuevo centro de salud y ahora toca garantizar los recursos para que las obras puedan comenzar en 2027. El Ayuntamiento ya ha hecho su parte con la cesión del solar», ha añadido Oliver, quien ha reivindicado que «una vez resueltos los obstáculos que hasta ahora habían impedido avanzar, ya no hay excusas para poner en marcha el segundo centro de salud de Manacor: tenemos el proyecto, tenemos una partida presupuestaria y tenemos una necesidad sanitaria más que justificada».

En este sentido, Núria Hinojosa ha destacado que «el proyecto está avanzado y el solar está a disposición del Govern desde 2022; ahora pedimos que se reserven los fondos y que en 2027 podamos ver comenzar las obras».

Cabe recordar que la zona del Molí d’en Beió, donde se encuentran los terrenos en los que está previsto construir el centro de salud, junto a la Escola de Mallorquí y donde actualmente hay un parque canino, ha sido catalogada recientemente por Recursos Hídricos del Govern como Zona de Flujo Preferente de agua. Esta circunstancia hizo que, en un principio, el proyecto quedara paralizado y que el propio Govern reclamara al consistorio manacorí que intentara encontrar una nueva ubicación.

Finalmente, y después del estudio técnico externo contratado por el Ayuntamiento y presentado hace tan solo unas semanas, en el que se dejaba claro que el espacio no se vería afectado en caso de inundación, el Govern ha reconocido el error y prevé modificar esta catalogación concreta durante el primer trimestre de 2027.

Está previsto que, una vez se inicien las obras —si finalmente el Govern vuelve a incluir la partida prevista desde 2025—, la construcción tenga una duración aproximada de un año y medio, ya que el proyecto final no variará respecto al que ya existe.

Actualmente, el único centro de salud en funcionamiento en Manacor, situado en el barrio de Sa Torre, debe atender hasta 33.000 tarjetas sanitarias y solamente abre hasta las 20 horas.

El nuevo equipamiento sanitario contará con una superficie de 4.501 metros cuadrados, 45 consultas y capacidad para atender a más de 17.000 personas. Habrá especialidades de medicina y enfermería general, pediatría, urgencias, obstetricia, fisioterapia y salud bucodental, así como espacios específicos para curas, cirugía menor, extracciones y observación vinculados al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

«Manacor, como capital de la comarca de Llevant y municipio de referencia territorial, necesita disponer de unos servicios públicos de calidad y de una atención sanitaria de proximidad adecuada a su realidad actual», ha concretado Asegurado.

«El crecimiento poblacional de los últimos años hace especialmente necesario reforzar la atención primaria y disponer de un segundo centro de salud que permita descongestionar el actual centro sanitario y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante una población creciente en Manacor y en su área de influencia».