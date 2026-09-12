Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SALIDAS SON ESPASESCASA RIESGO DERURBE PALMAPARQUE FOTOVOLTAICO SON BONETDESTROZO FINCA TEMPORALEDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BALEARESHUELGA INDEFINIDA DE MÉDICOS
instagramlinkedin

Ayudas para el programa patios abiertos en Baleares: cuantía, requisitos y cómo solicitarlas

Los fondos permitirán abrir los centros escolares por las tardes y los sábados para facilitar la conciliación laboral y familiar durante el curso 2026-2027

El Govern convoca las ayudas del programa de patios abiertos y otras actividades de cara al nuevo curso escolar

El Govern convoca las ayudas del programa de patios abiertos y otras actividades de cara al nuevo curso escolar / CAIB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha publicado este sábado la convocatoria de ayudas del programa de patios abiertos y otras actividades de cuidado de menores de edad para el curso escolar 2026-2027.

Esta ayuda cuenta con un importe máximo de 1,3 millones de euros y tiene lugar en el marco del Plan Corresponsables, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El objetivo es favorecer la conciliación familiar y laboral mediante la ampliación del horario posterior a las clases o los sábados. Se trata de una actividad de cuidado de niñas, niños y adolescentes de 3 a 16 años o hasta los 21 años en casos de jóvenes con discapacidad o diversidad funcional reconocida.

Noticias relacionadas y más

La subvención está dirigida a los ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades, que pueden recibir el 75% del importe del proyecto, y a las asociaciones de familias, entidades del Tercer Sector Social y otras entidades sin ánimo de lucro, que pueden recibir la totalidad del importe. El pago de la ayuda será anticipado y de la totalidad del importe.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alquila un coche para ir a la UIB y acaba destrozado por el temporal: «Lo tenía a todo riesgo, pero los del rent a car me dicen que no me lo van a cubrir»
  2. Detienen en Cataluña al líder de la estafa de Lujo Casa que llevaba nueve meses fugado
  3. Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
  4. Un informe del CNI desclasificado ayer por el Gobierno alerta del crecimiento de la ruta migratoria argelina hacia Baleares, la más importante en 2026
  5. Una conductora encontró el cuerpo de la fallecida en Felanitx al ver su brazo asomar fuera del agua
  6. Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
  7. El temporal destroza en quince minutos la finca de un 'pagès' en Mallorca: 'Es una bomba
  8. La brecha entre la educación pública y privada se reduce en Baleares pese al desplome general de los resultados en PISA

Rels B, Buika y Michael Douglas, protagonistas de unos premios del Consell de Mallorca con reivindicaciones

Rels B, Buika y Michael Douglas, protagonistas de unos premios del Consell de Mallorca con reivindicaciones

Julián Huerta, el creador de contenido con tartamudez que rompe con los prejuicios sobre su condición en redes sociales: "El mundo tiene una idea equivocada de lo que es"

Ayudas para el programa patios abiertos en Baleares: cuantía, requisitos y cómo solicitarlas

Ayudas para el programa patios abiertos en Baleares: cuantía, requisitos y cómo solicitarlas

Mallorca revive la coronación de Jaume II y una ofrenda a su tumba en la celebración de la Diada

Mallorca revive la coronación de Jaume II y una ofrenda a su tumba en la celebración de la Diada

José Ignacio Carnero: «A los muertos españoles les han entrado ganas de hablar»

José Ignacio Carnero: «A los muertos españoles les han entrado ganas de hablar»

Agora Portals International School: educar hoy para un mundo que ya ha cambiado

Agora Portals International School: educar hoy para un mundo que ya ha cambiado

La Diada de Mallorca és de tots i per a tots

La Diada de Mallorca és de tots i per a tots

Mar Félix, oradora y formadora comunicativa: «Muchas personas tienen proyectos maravillosos que no se llevan a cabo por miedo a comunicar»

Tracking Pixel Contents