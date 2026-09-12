Ayudas para el programa patios abiertos en Baleares: cuantía, requisitos y cómo solicitarlas
Los fondos permitirán abrir los centros escolares por las tardes y los sábados para facilitar la conciliación laboral y familiar durante el curso 2026-2027
La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha publicado este sábado la convocatoria de ayudas del programa de patios abiertos y otras actividades de cuidado de menores de edad para el curso escolar 2026-2027.
Esta ayuda cuenta con un importe máximo de 1,3 millones de euros y tiene lugar en el marco del Plan Corresponsables, ha informado la Conselleria en un comunicado.
El objetivo es favorecer la conciliación familiar y laboral mediante la ampliación del horario posterior a las clases o los sábados. Se trata de una actividad de cuidado de niñas, niños y adolescentes de 3 a 16 años o hasta los 21 años en casos de jóvenes con discapacidad o diversidad funcional reconocida.
La subvención está dirigida a los ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades, que pueden recibir el 75% del importe del proyecto, y a las asociaciones de familias, entidades del Tercer Sector Social y otras entidades sin ánimo de lucro, que pueden recibir la totalidad del importe. El pago de la ayuda será anticipado y de la totalidad del importe.
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